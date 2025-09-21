Sector energético en Colombia avanza con herramientas que optimizan tiempos y reducen riesgos

Según el más reciente Informe Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector energético, el 40% de las lesiones laborales corresponden a trastornos musculoesqueléticos. Esta cifra pone en evidencia la urgencia de diseñar soluciones que no solo respondan a las demandas técnicas del sector, sino que también protejan el bienestar de quienes hacen posible la transición energética.
En este contexto, Centelsa by Nexans, filial de Nexans en Colombia, desarrolló el Nexans Solar Toolkit, una solución que marca un hito en la instalación de cableado para proyectos solares a gran escala al integrar innovación, ergonomía y eficiencia. Tres de sus componentes —Mobiway™ Solar Kart, Roller Kit y Shoulder Shield— fueron galardonados con el Premio Lápiz de Acero, uno de los más importantes del diseño industrial en Colombia, por su aporte a la productividad, seguridad y bienestar en campo. A ellos se suma el Exoesqueleto, que complementa la propuesta al reforzar la seguridad, el confort y la eficiencia de los instaladores.
Una solución integral para el presente y futuro del sector solar
Esta solución ha sido concebida para optimizar las tareas de de instalación de cableado y paneles, disminuir la fatiga del personal técnico y reducir los riesgos laborales. Su componente central es el Mobiway™ Solar Kart-L, una estación de trabajo móvil equipada con sistema de desenrollado de cables, compartimentos para herramientas, estación de hidratación, botiquín, iluminación LED, panel solar y power bank para almacenar energía y cargar dispositivos o herramientas en campo. Gracias a su construcción resistente y versátil, el Kart está diseñado para operar en terrenos difíciles, con una estructura todoterreno adaptable a distintos vehículos mediante tiro de arrastre
Esta innovación no solo reduce los tiempos operativos y los costos asociados a mantenimientos correctivos, sino que mejora la confiabilidad de los sistemas solares, haciendo los proyectos más sostenibles y competitivos en el mercado.
“El Mobiway™ Solar Kart L es más que una herramienta de instalación: es una innovación que impulsa la transición energética y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al optimizar el tendido de cables solares, facilita la adopción de energías limpias (ODS 7) y apoya la acción por el clima (ODS 13). Su diseño integra seguridad, ergonomía y bienestar laboral, promoviendo trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8). Además, fortalece la infraestructura sostenible del sector eléctrico mediante tecnología e innovación (ODS 9) y fomenta un uso responsable de recursos al reducir desperdicios (ODS 12). Así, desde Centelsa by Nexans aportamos soluciones disruptivas que transforman la forma de construir proyectos solares, alineadas con un futuro más sostenible.)”, explicó Luis Fernando Blandón, Innovation Manager y líder del Design Lab de Nexans en Sudamérica.
Una alianza que fortalece la seguridad laboral en el sector energético
Complementando esta apuesta por la innovación responsable, Centelsa by Nexans firmó recientemente una alianza con Hilti Colombia para incorporar el Exoesqueleto Hilti EXO-S como parte de su Oferta Integral Solar. Esta solución tecnológica está diseñada para mitigar las lesiones musculoesqueléticas producidas por trabajos repetitivos con los brazos elevados sobre el nivel de los hombros, como se realiza en actividades de montaje, fijación y conexionado eléctrico de paneles solares.
Esta solución no solo mejora el confort del personal técnico, también reduce la fatiga de músculos y articulaciones del hombro, previniendo lesiones en hombros, cuello y espalda, contribuyendo así a un entorno laboral más seguro e impactando la eficiencia en las labores realizadas.
De esta forma Nexans reafirma su posición de ir más allá de los cables, incluyendo en su Oferta Integral Solar nuevas soluciones que mejoran la seguridad de los trabajadores, la eficiencia en los procesos de instalación, la confiabilidad y sostenibilidad de los proyectos solares a gran escala.