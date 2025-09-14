Sector logístico en Colombia y Latinoamérica optimiza procesos con localización inteligente: ¿cómo funciona?

Para muchas empresas en América Latina, la incertidumbre sobre dónde se encuentran sus equipos en campo (vendedores, técnicos, asesores o repartidores) genera rutas ineficientes y reprocesos constantes.
Esta realidad, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contribuye a que los costos logísticos en la región representen hasta el 30 % del valor de un producto, una cifra que triplica los costos de países desarrollados. De hecho, en este mercado, el 58 % de los clientes no volverá a comprar a una empresa que no cumpla con los tiempos de entrega.
Para enfrentar este desafío, las empresas han encontrado en la localización inteligente una gama de productos y servicios que optimizan su operación logística. Estas tecnologías permiten obtener y analizar datos geográficos para transformarlos en conocimiento de valor, con lo que las compañías pueden tomar decisiones estratégicas basadas en la ubicación de sus activos y personal, logrando optimizar la operación del negocio al minimizar los costos y ahorrar tiempo.
Para lograrlo, Servinformación, líder en la transformación y el enriquecimiento de información, cuenta con su solución cloud datarutas 2.0, una de las plataformas más usadas para esto en Colombia y Latinoamérica.
Detalles de cloud datarutas 2.0
Desde Servinformación explicaron que esta plataforma, construida sobre la infraestructura de Google Cloud, integra componentes de geolocalización, planeación y ejecución en tiempo real. La IA es una herramienta revolucionaria que impulsa mejoras en la eficiencia y rentabilidad de la logística al optimizar la planificación de la demanda, la gestión de inventario y la programación de rutas. Además, con el uso de datos en tiempo real, permite un mantenimiento predictivo que evita interrupciones inesperadas en la cadena de suministro.
Complementando, la solución se compone de una torre de control web para la gestión centralizada y una aplicación móvil (disponible para Android 9+).
La torre de control datarutas actúa como un centro de monitoreo y gestión en tiempo real, ofreciendo herramientas como la capa de tráfico y el módulo serviroutes para la optimización logística de rutas, adicional a un gestor de formularios en línea Serviforms.
Mientras que la aplicación móvil, por su parte, facilita la transmisión de ubicación, la comunicación directa con el centro de control y la captura de datos en campo a través de ServiForms, un gestor de formularios que agiliza la gestión de visitas y evidencias.
«En Servinformación, vemos que cinco de cada 10 compañías de logística ya están utilizando la inteligencia artificial y los datos georeferenciados para optimizar sus procesos. Creemos firmemente que, al ordenar y enriquecer la información, generamos valor y empoderamos a las empresas. Con datarutas 2.0, las empresas podrán planear, optimizar y ejecutar el mejor modelo de ruta, permitiendo operaciones más eficientes y rentables», afirmó Omar Enrique Huertas Escallon, líder de logística y rutas de Servinformación.
Cabe destacar que datarutas 2.0 está diseñada para ser operable en cualquier tipo de operación, con cobertura en Latam, incluyendo cartografía actualizada de Colombia, Perú y Ecuador.
Y es así como, al optimizar las rutas y cada uno de los procesos de la cadena operativa y reducir el consumo de combustible, las compañías no solo mejoran su eficiencia, sino que también contribuyen a la sostenibilidad ambiental.