Experto recomienda herramientas de inteligencia artificial para el cumplimiento tributario

En septiembre vencen 14 obligaciones tributarias nacionales, incluyendo renta de personas naturales, IVA, retenciones en la fuente, impuesto al patrimonio, precios de transferencia, impuestos a bebidas y comestibles ultraprocesados, entre otros.
El calendario de la DIAN concentra en pocas semanas un volumen de trámites que, de no cumplirse, pueden derivar en sanciones que van desde multas mínimas de $498.000 (10 UVT) y un 5 % mensual sobre el impuesto a cargo, hasta el cierre temporal de establecimientos reincidentes.
En este contexto, Alegra.com, software contable pionero en integrar inteligencia artificial (IA) en sus soluciones, afirmó que la gestión tributaria se convierte en un “dolor de cabeza” para pymes y contadores que deben atender múltiples clientes a la vez.
La compañía recomienda apoyarse en herramientas de IA que puedan facilitar el cumplimiento tributario. Entre las más útiles destacan:
- Notificaciones de cumplimiento: recordatorios automáticos para cada obligación, reduciendo el riesgo de olvidos en un mes con 14 vencimientos concentrados.
- Reportes inteligentes: consolidación de información lista para formularios de IVA o retención en la fuente, con análisis detallados que facilitan la toma de decisiones.
- Conciliador fiscal conectado con la DIAN: importación y validación automática de documentos fiscales, asegurando que la información coincida con lo reportado a la autoridad tributaria.
- Automatización contable: registro inmediato de facturas, conciliación bancaria inteligente y generación automática de eventos de facturación, herramientas de Alegra.com que reducen la carga operativa y liberan tiempo para la planeación estratégica.
- Gestor de tareas con IA en WhatsApp: pensado para contadores que manejan múltiples clientes, permite organizar pendientes de forma automática desde un canal de uso cotidiano.
“Este mes es crítico para la planeación tributaria en Colombia. La IA está transformando la forma en que los contribuyentes cumplen sus obligaciones, y la integramos en nuestras soluciones para automatizar procesos, anticiparnos a los plazos y minimizar los riesgos de error. Queremos que tanto empresarios como contadores tengan la tranquilidad de cumplir con la DIAN a tiempo y sin sanciones”, afirmó Jorge Soto, CEO de Alegra.com.
Impacto directo en empresarios y contadores
Para Soto, el apoyo de la IA de Alegra.com radica en que traduce la complejidad tributaria en procesos simples y seguros. Para los empresarios ahorro de tiempo al contar con reportes y alertas que mantienen la contabilidad al día. Para los contadores, es un aliado que centraliza la gestión de múltiples clientes, optimiza el flujo de trabajo y abre espacio para ofrecer asesoría de valor.
“Nuestra meta es que el empresario se concentre en hacer crecer su negocio y el contador en brindar análisis y acompañamiento, mientras la tecnología se encarga de procesos repetitivos y del cumplimiento normativo”, agregó el CEO de Alegra.com.