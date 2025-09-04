Deudores de la DIAN por declaración de renta tendrían beneficio clave si aprueban reforma tributaria de Petro

La nueva reforma tributaria de Petro propone una serie de beneficios para aquellos deudores de la DIAN que se pongan al día con los compromisos por impuestos, incluyendo la información o compromisos en la declaración de renta.
Puntualmente, dice el proyecto de ley, cuando el contribuyente haya omitido la presentación de las declaraciones tributarias al 30 de noviembre de 2025 y antes, se podrá reducir la sanción por extemporaneidad.
Lo anterior, agrega la reforma tributaria, si el contribuyente presenta la declaración a más tardar el 30 de abril del año 2026, liquidando en la respectiva declaración la correspondiente sanción por extemporaneidad según sea el caso, reducida al quince 15 %, acompañada con el pago total de los impuestos o retenciones, “a que haya lugar y la sanción reducida, sin que se requiera liquidar y pagar los intereses de mora”.
Agrega el apartado que cuando el contribuyente corrija la declaración tributaria, aduanera y cambiaria, podrá reducir las sanciones asociadas a las declaraciones de los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial de la DIAN, que correspondan a declaraciones tributarias al 31 de diciembre de 2024 y anteriores.
Otros beneficios para deudores con la DIAN en la reforma tributaria
Entre estas se tienen en cuenta aquellas que incremente el valor a pagar o se disminuya el saldo a favor o se disminuyan las pérdidas líquidas siempre que el obligado presente la declaración de corrección a más tardar el 20 de diciembre del año 2025.
Lo anterior “liquidando la correspondiente sanción por corrección o inexactitud según sea el caso reducida al 15 % o 40 % si se realiza hasta el 31 de marzo de 2026, “acompañada con el pago total de los impuestos o aranceles, a que haya lugar y la sanción reducida, sin que se requiera liquidar y pagar los intereses de mora”.
Finalmente, dice la reforma tributaria propuesta que cuando el contribuyente haya incumplido la presentación de obligaciones formales al 31 de diciembre de 2024 y anteriores, “podrá reducir la sanción, pagando la correspondiente sanción reducida al 15 % y cumpliendo con la respectiva obligación formal.
Recomendado: Pensionados en Colombia, ¿tendrían que pagar más impuestos por nueva reforma tributaria de Petro?
Esto último a más tardar el 20 de diciembre del año 2025 o 40 % si se realiza hasta el 31 de marzo de 2026. “Esta misma disposición aplica para obligaciones cambiarias incumplidas”, explica el apartado.