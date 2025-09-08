Sempli, la fintech colombiana especializada en crédito digital para pymes, anunció el cierre de un nuevo capital de deuda para apalancar su crecimiento en el país.
Se trata de un fondeo por US$10 millones, en el que participaron solo entidades locales como Banco de Occidente, Bancolombia, Banco AV Villas, Bancoldex, Fondo Presente y Comfama, con las cuales se han venido suscribiendo diferentes contratos de deuda.
El anuncio llega luego de superar la barrera de los 4.300 clientes, y de alcanzar el 1 % de participación en el mercado de crédito a micro y pequeñas empresas.
“Durante los últimos años, hemos venido migrando hacia fondeos 100 % locales. Vemos liquidez en los mercados de fondeo colombiano, y más aún cuando nuestra compañía ya ajustó un año y medio de generación recurrente de utilidad”, precisó Esteban Velasco, CEO y cofundador de Sempli.
Con esos US$10 millones, la fintech llegó a un acumulado de US$68 millones recaudados: una tercera parte que proviene de capital de equity por parte de sus accionistas, mientras que las dos terceras partes restantes de recursos de deuda.
Para qué se usaron los recursos en Sempli
De acuerdo con Sempli, los nuevos recursos se emplearán principalmente para aumentar el valor de la cartera, la cual se prevé que crezca por encima del 15 % para el cierre de año. Así mismo, se fortalecerán los procesos tecnológicos y la capacidad para analizar datos
“Estos recursos nos permiten desbloquear el acceso a crédito para miles de empresarios formales, e igualmente profundizar en los proyectos tecnológicos y de producto que venimos desarrollando”, agregó Velasco.
Y enfatizó en que esta nueva deuda supone una “muestra de confianza por parte de las principales instituciones del ecosistema de financiación colombiano, lo que da cuenta del vínculo de confianza que la compañía ha construido en el mercado gracias a su solidez, desempeño financiero y capacidad de innovación”.