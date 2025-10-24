SIC da vía libre para que Andrés Carne de Res reabra sus establecimientos: Así será la atención

Tras el reciente anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre el cierre temporal de las sedes de Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía por incumplimientos en materia de seguridad eléctrica, la empresa confirmó que la entidad autorizó el restablecimiento de sus operaciones luego de comprobar la corrección de las observaciones formuladas.
En un comunicado oficial, la compañía informó que cumplió de manera satisfactoria con todos los requerimientos establecidos por la autoridad de control, lo que permitió la reapertura de sus establecimientos tras un breve periodo de suspensión preventiva. Según la organización, este proceso ratifica su compromiso con la seguridad laboral, la protección de sus clientes y la mejora continua en sus procedimientos internos.
El documento de la SIC precisa que, durante la verificación de las condiciones técnicas, se constató el cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas. En particular, la entidad señaló que se corrigieron las deficiencias relacionadas con el sistema eléctrico, entre ellas: la existencia de conductores salientes de un mismo interruptor o conectados a un mismo tornillo o punto de conexión en las barras de neutro y tierra del tablero de distribución; los empalmes o conexiones de cables eléctricos sin conectores o materiales certificados en el tablero; y la ausencia de luminarias de emergencia en el área del tablero, necesarias para garantizar el suministro continuo de iluminación ante posibles fallas en la red normal.
El informe añade que todas estas condiciones fueron corregidas de manera satisfactoria, lo que permitió a la empresa obtener nuevamente la autorización para operar. La SIC resaltó que la finalidad de las medidas adoptadas fue garantizar la seguridad de los trabajadores y de los visitantes, así como promover el cumplimiento de las normas técnicas que rigen las instalaciones eléctricas en establecimientos abiertos al público.
De acuerdo con la información divulgada por Andrés Carne de Res, la reapertura se realizará de forma gradual. Durante la noche del viernes 24 de octubre, las sedes de Bogotá y Chía ofrecerán únicamente el servicio de bar, mientras que a partir del sábado 25 retomarán sus operaciones completas, incluyendo el servicio de cocina, para volver a ofrecer la experiencia gastronómica y cultural que distingue a la marca.
La empresa también aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento a los clientes y aliados que acompañaron el proceso de verificación y adecuación. “Agradecemos profundamente la solidaridad y el apoyo de nuestros comensales, amigos y aliados, quienes confiaron en nosotros mientras adelantábamos los procedimientos exigidos por la autoridad competente”, señaló la compañía en su comunicado.
La SIC, por su parte, reiteró la importancia de que los establecimientos comerciales mantengan estándares adecuados en materia de seguridad eléctrica y operativa, recordando que el cumplimiento de la normativa vigente no solo protege a los consumidores, sino que también contribuye a la sostenibilidad y reputación de las empresas del sector gastronómico.