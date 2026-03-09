Opinión | El sistema financiero se está reconstruyendo 

Por: Rachel Conlan, Chief Marketing Officer de Binance
El sistema financiero global está experimentando una de sus transformaciones más significativas en décadas. La tecnología blockchain y los activos digitales están cambiando cómo se mueve el valor a través de las fronteras, cómo operan los mercados y quién tiene acceso a las herramientas financieras. Las decisiones que se están tomando sobre gobernanza, regulación y participación moldearán la arquitectura de la próxima era de las finanzas globales.
Cada Día Internacional de la Mujer renueva el enfoque en la representación en las finanzas: la brecha salarial, la brecha en liderazgo, la brecha en inversión. Esas conversaciones siguen siendo importantes, pero a menudo pasan por alto un cambio mucho más grande que está en marcha.
Por primera vez en generaciones, el sistema financiero mismo se está reconstruyendo.
Lo que comenzó como un experimento de nicho en tecnología descentralizada se está convirtiendo rápidamente en una infraestructura utilizada por cientos de millones de personas en todo el mundo. Los activos digitales se están integrando de manera constante en la economía global más amplia, remodelando cómo fluye el capital y cómo las personas interactúan con los sistemas financieros.
Lo que hace que este momento sea diferente de transformaciones financieras anteriores es el origen del cambio. Históricamente, los nuevos sistemas financieros se diseñaban en los centros financieros del mundo y luego se exportaban hacia afuera. El auge de la tecnología blockchain ha seguido un camino diferente. Surgió de un movimiento global y de base, formado por desarrolladores, emprendedores y comunidades que trabajan a través de fronteras.
Como la infraestructura aún está tomando forma, las personas que la están construyendo hoy no solo están participando en un nuevo sector. Están ayudando a definir cómo funcionará la próxima era de las finanzas.
En un sistema que todavía se está construyendo, el acceso a la influencia se ve muy diferente.
Una de las características que definen al sector de activos digitales es su ritmo. En las finanzas tradicionales, las carreras a menudo progresan a través de décadas de jerarquía institucional. En las industrias emergentes, el avance suele estar menos impulsado por la antigüedad y más por la experiencia, la adaptabilidad y la capacidad de navegar en territorios completamente nuevos.
Categorías enteras de roles de liderazgo aún se están formando en tiempo real.
En toda la industria de activos digitales, este cambio ya es visible.
Nuestra asesora general, Eleanor Hughes, está activamente involucrada en la conformación de los marcos regulatorios que guiarán los mercados de activos digitales. Los gobiernos de todo el mundo están desarrollando políticas para tecnologías que apenas existían hace una década, y Eleanor forma parte de esas conversaciones en múltiples jurisdicciones. El trabajo que se realiza en esas salas influirá en cómo miles de millones de personas interactúan con los activos digitales en los próximos años.
Catherine Chen lidera nuestra estrategia institucional, trabajando con instituciones financieras globales a medida que los activos digitales se intersectan cada vez más con los mercados de capital tradicionales. Cuando Catherine se relaciona con fondos soberanos o firmas como Franklin Templeton, la conversación cambia de si los activos digitales pertenecen al sistema financiero a cómo estos dos mundos financieros se integrarán y dónde estarán finalmente esos límites.
Estos puestos no existían hace diez años. Las mujeres que los ocupan no están entrando en roles establecidos; están ayudando a definir en qué se convertirán esos roles.
Uno de los ejemplos más claros de esto es Yi He, cofundadora y co-CEO de Binance.
Yi no se unió a una institución establecida con una cultura preexistente, sino que ayudó a construir una desde cero. Desde los primeros días de la compañía, desempeñó un papel central en la configuración de cómo opera Binance y quién tiene voz dentro de ella. Esa influencia ha ayudado a crear una organización que aborda el liderazgo y la oportunidad de manera diferente.
Cuando las mujeres ayudan a construir empresas desde el principio, influyen en cómo evoluciona esa organización.
Hemos visto esta dinámica desarrollarse en partes de Asia y Medio Oriente, donde la innovación fintech aceleró rápidamente en mercados como Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. En estas regiones, las mujeres ingresaron temprano al sector de activos digitales y asumieron roles influyentes antes de que las estructuras de la industria estuvieran completamente formadas.
Hay una lección en eso.
En mercados donde las criptomonedas todavía se enmarcan principalmente a través del lente de la especulación en lugar de la infraestructura, especialmente en partes de Occidente, esa ventana está comenzando a cerrarse. La industria está madurando, las instituciones están entrando en el espacio y las estructuras de liderazgo se están definiendo más.
La oportunidad de moldear los cimientos de este sistema no permanecerá abierta indefinidamente.
El ecosistema de activos digitales de hoy es mucho más amplio que las plataformas de intercambio. Incluye ingenieros que construyen protocolos, economistas que diseñan sistemas de tokens, abogados y especialistas en políticas que trabajan junto a reguladores, y operadores que construyen los servicios que apoyarán una economía digital global.
La infraestructura financiera de la era de internet se está construyendo en tiempo real. Las decisiones que se tomen hoy sobre gobernanza, regulación y accesibilidad moldearán los mercados globales durante décadas.
Este momento crea una oportunidad rara para influir en cómo evoluciona ese sistema antes de que sus estructuras se fijen.
Si el sistema financiero del siglo XXI simplemente reproduce las estructuras de poder del siglo XX, habremos perdido una de las oportunidades más importantes que el cambio tecnológico ha creado.
Pero si este momento se aborda de manera intencional, la tecnología blockchain tiene el potencial de ampliar quién puede ayudar a moldear el futuro de las finanzas.