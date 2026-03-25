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Podcast | Mujeres en STEM: la clave para una banca más innovadora y competitiva

En las carreras STEM, específicamente, su participación no solo responde a una necesidad de equidad, sino a un criterio estratégico.

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María Isabel Acosta, directora de Diversidad, Equidad e Inclusión de Bancolombia
Foto: María Isabel Acosta, directora de Diversidad, Equidad e Inclusión de Bancolombia

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En los últimos años, el rol de las mujeres ha pasado a jugar un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de las compañías. En las carreras STEM, específicamente, su participación no solo responde a una necesidad de equidad, sino a un criterio estratégico.

Y es que en un contexto donde decisiones clave como el acceso al crédito, la detección de fraude o la personalización de servicios dependen de modelos tecnológicos, la inclusión de más mujeres en estos campos resulta fundamental para evitar sesgos, fortalecer la confianza y construir una banca más sólida, innovadora y alineada con las necesidades de la sociedad.

Por eso, en este nuevo podcast de Valora Analitik, María Isabel Acosta, directora de Diversidad, Equidad e Inclusión de Bancolombia, explica como el liderazgo femenino redefine la forma en que se construyen los negocios, pero desde la ciencia y la tecnología.

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Tags: Mujeres
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