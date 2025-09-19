Soacha regalará becas para carreras profesionales, maestrías y doctorados: Así puede aplicar

La Alcaldía de Soacha anunció un nuevo programa de becas que beneficiará a 100 habitantes del municipio interesados en cursar estudios de pregrado, maestría o doctorado de manera virtual.
Esta nueva iniciativa se desarrollará en alianza con Educa Edtech Group, la cual es una organización que ha liderado proyectos similares en otras regiones del país, y busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en el municipio cundinamarqués.
Las becas cubrirán hasta el 80 % del valor de la matrícula y se caracterizan por su flexibilidad, lo que permitirá a los beneficiarios organizar sus tiempos de acuerdo con sus responsabilidades laborales y familiares. Además, contarán con acompañamiento académico permanente, lo que garantiza un proceso formativo integral y con estándares de calidad.
Este programa hace parte del plan de desarrollo municipal de Soacha, que tiene como uno de sus ejes estratégicos el fortalecimiento del capital humano. Por tanto, la administración local busca que más jóvenes y adultos accedan a formación profesional sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, reduciendo costos y eliminando barreras de movilidad.
Tatiana Fuentes, quien es la gerente de operaciones de Educa Edtech Group en Colombia, destacó que una de las grandes ventajas es “que los ciudadanos no tengan que desplazarse para acceder a educación de calidad. Estas becas permiten que el talento se quede en el territorio, se forme y contribuya directamente a su comunidad”.
¿Qué programas estarán disponibles para las becas que entregarán en Soacha?
El catálogo de programas disponibles es amplio y diverso. Incluye licenciaturas en áreas como Marketing Digital, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Enseñanza del Inglés, Seguridad Informática y Logística; maestrías en Criminología, Administración Pública, Ciencia Política y Derechos Humanos; y doctorados en campos como Administración, Tecnología Educativa y Sistemas Computacionales. También se ofrecen másteres oficiales universitarios en temáticas de gran proyección internacional, entre ellas Energías Renovables, Ciudades Inteligentes, Economía Circular y Dirección y Gestión Sanitaria.
La convocatoria estará abierta hasta el 15 de octubre y está dirigida exclusivamente a habitantes de Soacha. Quienes deseen postularse deben consultar los detalles del proceso de inscripción en la página oficial: www.becascolombia.es.