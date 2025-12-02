Soacha y Bogotá regalarán becas para que ciudadanos cumplan propósito de estudio: Así puede aplicar

La Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Alcaldía de Soacha anunciaron una alianza con Educa Edtech Groupv para poner en marcha una convocatoria cuya finalidad es ampliar el acceso a la educación superior mediante la entrega de 100 becas virtuales. Esta iniciativa busca facilitar que residentes de ambas jurisdicciones inicien o continúen su formación en áreas con alta demanda laboral y en sectores vinculados al desarrollo tecnológico.
El programa contempla la asignación equitativa de 50 becas para habitantes de Bogotá y 50 para aspirantes de Soacha. De acuerdo con Tatiana Fuentes, gerente de Operaciones de Educa Edtech Group, la convocatoria está diseñada para apoyar a personas que proyectan iniciar estudios formales en 2026 o que desean fortalecer su perfil profesional mediante la actualización de conocimientos en campos de interés para empresas y organizaciones. Con ello, se busca que los participantes accedan a herramientas académicas que les permitan responder a los cambios del entorno productivo y avanzar en sus trayectorias laborales.
Las personas interesadas deberán completar el proceso de postulación antes del 20 de diciembre. Para hacerlo, deben ingresar al portal www.alcaldiascol.com, seleccionar la ciudad correspondiente y cargar los documentos requeridos: hoja de vida, copia del documento de identidad y el título académico asociado al nivel que desean cursar. Quienes aspiren a un programa de pregrado deben presentar el diploma de bachiller, mientras que los candidatos a maestrías o doctorados deben adjuntar su título universitario. La convocatoria no exige puntajes de pruebas, entrevistas ni evaluaciones de ingreso, lo que facilita la participación de un mayor número de postulantes.
¿Cuántas becas otorgarán en Soacha y Bogotá?
En total, la oferta académica incluye 40 becas para programas de pregrado, 40 para maestrías y 20 para doctorados. Estos estudios cuentan con el respaldo de instituciones internacionales como E-Campus University (Italia), la Universidad UDAVINCI (México) y Unimiami International University (Estados Unidos). Las clases se impartirán en modalidad virtual y comenzarán en enero, lo que permite a los seleccionados acceder a la formación desde cualquier lugar y compatibilizar sus actividades cotidianas con el estudio.
Los programas de pregrado abarcan áreas relacionadas con el crecimiento tecnológico, como Marketing Digital, Ingeniería de Internet de las Cosas, Ingeniería en Seguridad Informática e Ingeniería de Software. Para quienes buscan formación avanzada, la oferta de maestrías incluye Ciberseguridad, Data Science, Project Management, Energías Renovables y Eficiencia Energética, Sostenibilidad, Ciudades Inteligentes y campos de Inteligencia Artificial. En el nivel doctoral se contemplan líneas como Administración y Sistemas Computacionales, dirigidas a profesionales que buscan profundizar en investigación y desarrollo académico en estas áreas.