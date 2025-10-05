SOFA 2025: fechas, horarios, precios y agenda de la feria geek en Bogotá

SOFA llega a su edición número 16 como uno de los eventos culturales de mayor convocatoria en el país. En 2009 comenzó con 2.000 visitantes; hoy ocupa 23 pabellones de Corferias, con más de 460 expositores y 400 comunidades vinculadas.
Durante cinco días, los asistentes encontrarán más de 60 espacios temáticos dedicados a videojuegos, cosplay, K-pop, literatura fantástica, juegos de mesa, música alternativa y artes marciales.
Uno de los momentos centrales será la final nacional del World Cosplay Summit, que define a los representantes de Colombia en la competencia mundial en Japón.
La agenda también incluye invitados internacionales del cosplay como Nadyasonica, Julieta Allegretti y Lorraine Cosplay, además de reconocidas voces del doblaje latino como Cristina Hernández, Alicia Vélez Mendoza y Luis Miguel Pérez. La agenda completa puede ser consultada aquí.
Fechas y horarios de SOFA 2025
- Fecha: jueves 9 a lunes 13 de octubre de 2025.
- Horarios: jueves de 12:00 pm a 8:00 pm; viernes, sábado y domingo de 10:00 am a 9:00 pm; lunes festivo de 10:00 am a 8:00 pm.
Precios de boletería
- Jueves 9 y viernes 10: $25.000.
- Sábado 11, domingo 12 y lunes 13: $31.000.
- Entrada gratuita para menores de 7 años y mayores de 70.
Más allá de su dimensión cultural, SOFA se ha convertido en un dinamizador de la economía creativa en Bogotá. La feria concentra a más de 200.000 visitantes en cinco días, lo que genera impacto en hotelería, transporte, gastronomía y comercio local. Además, funciona como una vitrina para emprendimientos y empresas vinculadas al diseño, el doblaje, el cosplay y el entretenimiento digital.
Las boletas pueden ser adquiridas a través de la página web del evento.