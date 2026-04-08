Este 8 de abril se confirmó que S&P Global Ratings rebaja la calificación de Colombia en moneda extranjera a largo plazo desde el nivel de ‘BB’ hasta ‘BB-‘ y la calificación en moneda local a largo plazo desde ‘BB+’ hasta ‘BB’, ambas con perspectivas estables. La agencia también confirmó las notas de corto plazo en ‘B’ y revisó a la baja la evaluación de transferencia y convertibilidad desde ‘BBB-‘ hasta ‘BB+’.
La perspectiva estable refleja la expectativa de que el Gobierno reducirá su déficit fiscal, aunque esto solo se haría de manera gradual mientras mantiene un crecimiento moderado del PIB.
Sumado a lo anterior, la compañía indicó que el proceso de reducir la inflación hasta situarla dentro del rango objetivo del banco central (entre 2 % y 4 %) y reanclar las expectativas de inflación probablemente tomará más tiempo. La perspectiva estable también incorpora un ensanchamiento moderado del déficit en cuenta corriente.
La agencia podría bajar las calificaciones en los próximos seis a 18 meses si déficits fiscales mayores a los esperados generan salidas externas persistentemente grandes y mayor deuda externa, lo que haría a Colombia cada vez más vulnerable a choques externos.
Así mismo, podría rebajar la calificación si la credibilidad del Banco de la República se debilita y disminuye su capacidad para implementar política monetaria.
Por el contrario, podría elevar las calificaciones si el gobierno emprende una consolidación fiscal que reduzca los déficits y estabilice y eventualmente reduzca la deuda de Colombia.
Las razones que argumentó la agencia
La firma insistió en varios apartes en el deterioro del perfil fiscal del país, después de que el Gobierno tomara la decisión de suspender la Regla Fiscal del país el año pasado por un periodo de tres años, eliminando un ancla clave de la política económica, según el comunicado.
Además, el pronunciamiento recuerda que el gasto primario expansivo, las altas tasas de interés y una recaudación de ingresos inferior a lo esperado han generado grandes déficits desde 2024.
«Nuestras calificaciones sobre Colombia reflejan su limitada flexibilidad fiscal, su elevada carga de deuda, su débil posición externa y su moderado PIB per cápita», explicó la agencia.
Sin embargo, argumentó que mantiene la perspectiva estable porque confía en que el gobierno reducirá el déficit de manera progresiva mientras sostiene el crecimiento económico. Así mismo, destacó la estabilidad institucional de larga data y la independencia del Banco de la República, y dijo que la entidad actúa como amortiguador ante choques externos mediante su política de metas de inflación y tipo de cambio flexible.
Indicadores fiscales y proyecciones económicas
S&P proyecta un panorama de consolidación fiscal lenta y desafíos en el endeudamiento.
Respecto al déficit fiscal, espera que este sea del 5,6 % del PIB en 2026 (frente al 5,3 % en 2025), con una reducción gradual hasta promediar un 4,8 % entre 2027 y 2029.
Por otra parte, la deuda neta del gobierno general aumentaría del 60,4 % del PIB en 2025 hasta casi el 66 % para 2029, dado que la carga de intereses representará, en promedio, el 12,3 % de los ingresos fiscales en el periodo 2026-2029.
Respecto al comportamiento de la economía, se prevé un crecimiento del PIB del 2,5 % para 2026 y un PIB per cápita estimado en US$9.900, mientras la inflación promediaría un 5,9 % este año, regresando al rango meta del banco central (3 % con un punto porcentual por encima o por debajo) solo a principios de 2029
¿Qué podría cambiar la calificación?
S&P planteó dos posibles caminos para la calificación de Colombia en los próximos 6 a 18 meses:
En primer lugar, la agencia podría bajar aún más la calificación si se presentan déficits fiscales mayores a lo esperado que disparen la deuda externa y las salidas de capital, aumentando la vulnerabilidad ante choques internacionales. También se vería afectada si la credibilidad del Banco de la República se debilita.
Por el contrario, la calificación podría subir si el gobierno logra una consolidación fiscal efectiva que reduzca los déficits y estabilice la deuda pública. Esto, sumado a déficits de cuenta corriente moderados, fortalecería los indicadores externos y la resiliencia económica del país.