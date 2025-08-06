Starbucks celebra la Feria de las Flores con bebidas personalizadas y evento abierto al público

Starbucks este año se suma a la celebración de la Feria de las Flores en Medellín, ofreciendo nuevas experiencias a todos sus visitantes.
“A través de sabores vibrantes y activaciones únicas, Starbucks invita a todos a disfrutar de la magia de la feria en las tiendas de la ciudad”, expresaron desde la cadena de cafeterías.
Como iniciativa este año, las personas podrán personalizar dos bebidas que sean «refrescantes y coloridas», seleccionadas por su “frescura, sabor y atractivo visual”.
- Pink Drink, con adición de perlas de frambuesa
- Skinny Vainilla Latte, con adición de perlas de frambuesa
Además de eso, el seis y siete de agosto la marca entregará 50 estrellas de Starbucks Rewards a los primeros clientes que se tomen una foto con su bebida favorita frente a sus espejos decorativos, los cuales están inspirados en la Feria de la Flores y se encuentran ubicados en cuatro tiendas seleccionadas, y la publiquen en sus historias de Instagram mencionando a @StarbucksCol.
Posteriormente, el nueve de agosto se realizará la primera Coffee Party de Starbucks en Medellín en la tienda de la Calle 10A. Será un evento abierto al público, con DJ en vivo, Photoboot, dinámicas con premios, y ambiente festivo para celebrar la Feria de las Flores.
Tiendas Starbucks en Medellín
- Milla de Oro: Fue la primera tienda en Medellín y actualmente es una de las más visitadas en la región.
- One plaza: Local 121.
- C.C. Santafé: Plazoleta Acuarela
- Laureles: Av. 74B # 39B – 1
- Calle 10 A: Cra 36 # 10A – 56 local 1
- C.C. Tesoro: Cra 25A # 1A sur – 45 local 1001
- C.C. Arkadia: Cra 70 # 1 – 114 local 0402-01
- C.C. Mayorca: Cl 51 sur # 48 – 57 local 8120
- C.C. San Diego: Cl 33 # 43 – 16 local 08C (ingreso principal)
- Ciudad del Río: Cra 43G # 23 – 25
Rionegro
- C.C. Llano Grande: Km 6 vía Don Diego Rionegro.
- Aeropuerto internacional José María Córdova: Muelle salidas y llegadas
Envigado
- C.C. Viva Envigado: Cra 48 # 32B sur – 139 local 132
BelloC.C. Plaza Fabricato: Cra 50 # 38 – 201