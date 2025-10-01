Startup Ergenia levanta US$400.000 para fortalecer su operación en Colombia

Ergenia, startup colombiana de infraestructura de carga para vehículos eléctricos, cerró su ronda semilla por US$400.000. Los recursos se destinarán a fortalecer tecnología, operación, desarrollo de producto digital, equipo y alianzas comerciales, además de acelerar los primeros despliegues.
En la actualidad, Ergenia opera cuatro estaciones rápidas en Bogotá y proyecta cerrar 2025 con 10 estaciones de carga rápida en operación, ubicadas en puntos estratégicos de alto tráfico. Cada estación contribuye a la reducción de emisiones de CO₂ y a la consolidación de una red confiable para los usuarios.
Producto y experiencia
La compañía avanza en soluciones con inteligencia artificial para optimizar tiempos de carga, disponibilidad de equipos, salud operativa, enrutamiento y localización de estaciones, con el objetivo de ofrecer tarifas competitivas y una experiencia superior.
“Nuestro propósito es transformar la movilidad en Latinoamérica con una red de carga confiable, inteligente y accesible. Esta ronda nos permite afianzar los cimientos operativos y de producto para escalar de forma disciplinada”, afirmó Vicente Lanza, CEO y fundador de Ergenia.
Por su parte, la transacción fue asesorada por Concordia Investments, banco de inversión boutique con presencia en Colombia, Chile y Perú.
“El modelo de Ergenia combina tecnología, sostenibilidad y escalabilidad, un perfil que hoy atrae capital hacia la movilidad eléctrica en la región”, señaló Reinaldo Espinosa, director de Concordia.
Finalmente, la Serie A. Ergenia se prepara para una ronda Serie A con la que financiará la instalación y operación de 100 estaciones en los próximos 18 meses, consolidando su posición como operador de referencia en Colombia y avanzando hacia una expansión regional.