Las millonarias cifras que mueven las subastas en línea en Colombia y el crecimiento que tendrán en 2026 

Las subastas en línea en Colombia dejaron de ser un canal alternativo para convertirse en un mecanismo estratégico de liquidez empresarial. Tras un 2025 marcado por cifras récord en ventas y una expansión significativa en la base de compradores, el mercado proyecta un crecimiento de hasta 20 % en 2026, impulsado por la digitalización y la rotación de activos productivos.
El dato no es menor en un entorno económico donde las compañías enfrentan presión sobre el flujo de caja y mayores exigencias de eficiencia operativa. En este contexto, la subasta digital se consolidó como una herramienta para transformar activos ociosos —vehículos, maquinaria, equipos industriales— en capital inmediato.
Qué son las subastas en línea y cuál es su marco legal en Colombia
Las subastas en línea son mecanismos de comercialización en los que bienes se ofrecen a través de plataformas digitales, permitiendo que múltiples interesados realicen pujas en tiempo real hasta adjudicar el activo al mejor postor. En Colombia, estas operaciones se enmarcan en las normas de comercio electrónico.
La Ley 527 de 1999 reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos y las transacciones electrónicas, otorgando soporte legal a los contratos celebrados por medios digitales. A esto se suma la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), que regula las ventas a distancia y establece obligaciones de información, transparencia y protección para los compradores.
Las cifras que movieron las subastas en línea en Colombia durante 2025
Durante 2025, el mercado de subastas digitales consolidado por uno de los principales operadores del país superó los $271.397 millones en ventas, con un comportamiento mensual dinámico y picos de actividad en febrero y el último trimestre del año.
El crecimiento no solo se reflejó en montos transados. La participación de compradores aumentó cerca de 48 %, ampliando la competencia en cada proceso y generando una formación de precios más eficiente.
En términos geográficos, Bogotá, D. C. lideró el mercado con más de $105.333 millones en transacciones, seguida por Antioquia y Valle del Cauca, departamentos que concentraron buena parte de la operación y la demanda.
Por categorías, el segmento de vehículos fue el principal motor: más de $241.689 millones en ventas correspondieron a automóviles, camionetas, camiones y flotas productivas. También se registró dinamismo en maquinaria de construcción y agrícola, materiales industriales y otros activos corporativos.
El crecimiento de las subastas en línea no ocurre en un vacío. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), durante el segundo trimestre de 2025 las ventas digitales en el país alcanzaron $26,9 billones, con 140,6 millones de transacciones, lo que representó un crecimiento de 10,6 % frente al mismo periodo de 2024.
En este escenario, la transparencia tecnológica se vuelve clave. Superbid, multinacional con 15 años de trayectoria en Colombia, reportó un crecimiento cercano al 18 % en ventas frente al año anterior, respaldado por un software propio que permite visualizar el proceso de puja en tiempo real.
Helena Balcázar, gerente de la compañía, explicó que “la transformación de activos ociosos en capital operativo mediante subastas no solo optimiza la gestión de recursos, sino que ofrece una alternativa concreta para fortalecer el flujo de caja en periodos de presión económica”.
Proyecciones de las subastas en línea para 2026: crecimiento de doble dígito
De cara a 2026, el mercado proyecta un crecimiento entre 15 % y 20 % en ventas generales, impulsado por una mayor rotación de activos y la expansión regional hacia países como México, Panamá, Costa Rica y República Dominicana.
“Para 2026 proyectamos un crecimiento impulsado por una mayor rotación de activos y la expansión comercial regional”, señaló Balcázar, destacando que el objetivo es consolidar un ecosistema integrado donde empresas conviertan activos en liquidez y compradores accedan a oportunidades productivas con alcance transfronterizo.
La combinación de marco legal claro, mayor adopción digital y presión empresarial por eficiencia financiera configura un escenario favorable.
El mensaje para el mercado es contundente: las subastas en línea en Colombia ya no son un nicho. Se consolidan como un engranaje relevante en la dinámica económica, con fundamentos tecnológicos y regulatorios que respaldan su expansión en 2026.