Dólar bajando de precio en Colombia: así puede aprovecharlo para invertir

El dólar en Colombia inició la jornada de este 17 de febrero en $3.665, apenas un peso por debajo del cierre anterior de $3.666. Aunque el movimiento diario fue marginal, el verdadero fenómeno está en la tendencia acumulada: el peso colombiano ha registrado una valorización cercana al 13% a enero de 2026, en línea con otras monedas emergentes como el peso mexicano y el chileno.
Le puede interesar: Suspensión del salario mínimo 2026: cuánto deben pagar de planilla los trabajadores independientes en febrero
Más allá del dato puntual, la pregunta relevante para inversionistas y tomadores de decisión es qué explica este comportamiento del dólar y el pesoy cómo puede traducirse en oportunidades estratégicas de inversión.
Debilidad global del dólar y señales desde EE. UU.
De acuerdo con un análisis de Skandia, el principal catalizador de esta dinámica ha sido el debilitamiento global del dólar estadounidense. El índice DXY —que mide su desempeño frente a monedas como el euro, el yen japonés, la libra esterlina y el franco suizo— acumula una desvalorización cercana al 10,7% en el último año.
Detrás de este ajuste están las expectativas de menores tasas de interés en Estados Unidos, un entorno fiscal más presionado y una menor confianza internacional en la divisa como activo dominante. En paralelo, se ha observado una mayor demanda por activos refugio como el oro, tanto por parte de bancos centrales como de inversionistas institucionales y minoristas.
Este entorno ha favorecido a las monedas emergentes. Durante el último año, el peso mexicano se valorizó cerca de 15%, el peso chileno y el colombiano alrededor de 13%, y el real brasileño cerca de 10%. Se trata de un movimiento transversal que refleja flujos globales hacia mercados con mayor rendimiento relativo y perspectivas de crecimiento diferenciadas.
Factores locales que fortalecen el peso colombiano
En el caso colombiano, la apreciación no solo responde al entorno externo. Existen factores internos que han amplificado la tendencia. Entre ellos se destacan el crecimiento sostenido de las remesas, el aumento en las exportaciones de café y otros commodities, mayores ingresos de divisas por turismo y flujos de inversión extranjera hacia el mercado de deuda pública (TES) y el mercado accionario.
También han influido las operaciones de monetización de deuda externa por parte del Gobierno Nacional para atender necesidades de liquidez, así como expectativas de futuros ingresos de dólares por parte de fondos de pensiones asociadas a eventuales procesos de repatriación de recursos aún en análisis.
Lea también: El ‘corrientazo’ de $15.000 ya es historia: precios subirán y llegarán incluso a $20.000 en 2026
La combinación de estos elementos ha generado mayor oferta de dólares en el mercado local, presionando el tipo de cambio hacia niveles cercanos a los $3.600.
¿Qué implica un dólar más barato para inversionistas y empresas?
Desde la perspectiva de construcción de portafolio, un dólar a la baja puede representar una ventana de entrada para fortalecer la diversificación internacional.
Un nivel cercano a los COP 3.600 permite acceder a activos externos —acciones globales, ETF internacionales, fondos en mercados desarrollados— en condiciones cambiarias más favorables frente a los picos observados en años anteriores.
Catalina Tobón, gerente de Estrategia de Inversión de Skandia, explica que “más que enfocarse en el nivel puntual del dólar, este tipo de escenarios deben entenderse como una oportunidad para diversificar de manera estratégica y tomar decisiones alineadas con los objetivos financieros de largo plazo, evitando reacciones impulsivas ante movimientos coyunturales del mercado”.
El riesgo, según expertos en educación financiera, es caer en decisiones tácticas basadas en el ruido de corto plazo. Si bien el entorno puede incentivar el consumo de bienes importados o viajes al exterior, sacrificar ahorro estructural o alterar planes de inversión por movimientos temporales puede generar costos en el mediano plazo.
Sectores y activos que suelen beneficiarse de un dólar barato
Históricamente, escenarios de dólar débil han favorecido a los mercados de renta variable en economías emergentes, los commodities y la deuda denominada en moneda local. El mayor apetito por riesgo y el ingreso de capitales internacionales tienden a dinamizar estos segmentos.
Para empresas importadoras, un dólar más bajo puede aliviar costos y márgenes. Para compañías exportadoras, en cambio, podría implicar presiones en ingresos si no cuentan con coberturas cambiarias adecuadas.
En el frente macroeconómico, una moneda más fuerte contribuye a moderar presiones inflacionarias vía menores costos de importación, lo que puede incidir en expectativas de política monetaria local.
El análisis de Skandia precisa que los ciclos cambiarios son, por naturaleza, temporales. El comportamiento del dólar depende de variables globales como la política monetaria de la Reserva Federal, la evolución del crecimiento en Estados Unidos, tensiones geopolíticas y flujos de capital internacionales.
Por ello, más que intentar anticipar el punto exacto de piso o techo del tipo de cambio, la recomendación recurrente es integrar el componente cambiario dentro de una estrategia diversificada que distribuya el riesgo entre distintas geografías, monedas y tipos de activos.
Le puede interesar leer: Los productos de la canasta familiar que más han subido y bajado de precio en 2026
Para inversionistas empresariales y personas naturales, el mensaje es claro: el dólar bajando de precio en Colombia no es solo un dato coyuntural, sino una señal para revisar la estructura del portafolio, evaluar exposiciones internacionales y reforzar decisiones de largo plazo.
En los próximos meses, el mercado estará atento a las decisiones de tasas en Estados Unidos, a la evolución de los flujos hacia emergentes y al comportamiento de los ingresos externos de Colombia. Allí se definirá si este nivel del dólar es un punto transitorio o el inicio de un nuevo rango cambiario más estructural.