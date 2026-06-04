Dólar en Colombia abre con una nueva caída y se acerca a niveles de $3.550

El dólar en Colombia mantiene su tendencia a la baja en las primeras operaciones de este jueves 4 de junio. Según el reporte de apertura de Credicorp Capital, la divisa inició la jornada con una nueva corrección bajista que la aproxima a la barrera de los $3.550, consolidando un ambiente de calma en los entornos financieros.
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial para hoy se ubica en $3.572, mientras que el cierre de la jornada previa fue de $3.566. Con esto en mente, la divisa abrió la sesión actual a la baja en $3.560, lo que es $6 menos frente al día anterior.
La presión vendedora se intensificó rápidamente en los primeros minutos de cotización, llevando a la moneda estadounidense a tocar un precio mínimo de $3.553, lo que representa una caída de $13 frente a la TRM oficial de la jornada.
Dólar en Colombia, movido por desaceleración laboral en EE. UU. y calma electoral en el país
El comportamiento bajista de la divisa está alineado con la publicación de datos macroeconómicos clave en los Estados Unidos que sorprendieron a los analistas.
Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en ese país se situaron en 225.000, una cifra que superó las 214.000 solicitudes que esperaba el mercado.
De acuerdo con Credicorp Capital, este indicador refleja un leve deterioro y una desaceleración gradual del mercado laboral estadounidense, lo que suele moderar la fortaleza global del dólar.
En el plano internacional, las bolsas operan con signo mixto debido a la temporada de resultados corporativos, con el S&P 500 registrando un retroceso del 0,43 % y el Dow Jones avanzando un 0,73 %.
Por su parte, el petróleo Brent sufre una caída del 2,69 %, cotizándose en US$94,72 por barril, arrastrado por la falta de avances en las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Medio Oriente.
En la región latinoamericana el panorama también es mixto, con caídas en las plazas de México y Chile, mientras que el real brasileño experimenta un ligero avance.
A nivel local, los analistas estiman que la calma en el mercado se ve reforzada por la disminución de la incertidumbre política e institucional. La Registraduría confirmó la culminación del escrutinio general de la primera vuelta presidencial.
El organismo precisó que las reclamaciones presentadas no superaron el 0,7 % de las mesas instaladas en todo el territorio nacional, un balance que desestima las afirmaciones del presidente Gustavo Petro de un supuesto fraude o alteración de las cifras.