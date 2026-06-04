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Dólar en Colombia abre con una nueva caída y se acerca a niveles de $3.550

La divisa mantiene su tendencia bajista tras las eleccionres de primera vuelta en el país.

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Dólar en Colombia
El índice DXY escaló con fuerza por encima de los 99,30 puntos. Imagen: Generada con IA de Gemini

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El dólar en Colombia mantiene su tendencia a la baja en las primeras operaciones de este jueves 4 de junio. Según el reporte de apertura de Credicorp Capital, la divisa inició la jornada con una nueva corrección bajista que la aproxima a la barrera de los $3.550, consolidando un ambiente de calma en los entornos financieros.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial para hoy se ubica en $3.572, mientras que el cierre de la jornada previa fue de $3.566. Con esto en mente, la divisa abrió la sesión actual a la baja en $3.560, lo que es $6 menos frente al día anterior.

La presión vendedora se intensificó rápidamente en los primeros minutos de cotización, llevando a la moneda estadounidense a tocar un precio mínimo de $3.553, lo que representa una caída de $13 frente a la TRM oficial de la jornada.

Dólar en Colombia, movido por desaceleración laboral en EE. UU. y calma electoral en el país

El comportamiento bajista de la divisa está alineado con la publicación de datos macroeconómicos clave en los Estados Unidos que sorprendieron a los analistas.

Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en ese país se situaron en 225.000, una cifra que superó las 214.000 solicitudes que esperaba el mercado.

Dólar en Colombia 4 de junio de 2026
Dólar en Colombia se mueve con leve baja este 4 de junio de 2026. Gráfico: Valora Analitik

De acuerdo con Credicorp Capital, este indicador refleja un leve deterioro y una desaceleración gradual del mercado laboral estadounidense, lo que suele moderar la fortaleza global del dólar.

En el plano internacional, las bolsas operan con signo mixto debido a la temporada de resultados corporativos, con el S&P 500 registrando un retroceso del 0,43 % y el Dow Jones avanzando un 0,73 %.

Por su parte, el petróleo Brent sufre una caída del 2,69 %, cotizándose en US$94,72 por barril, arrastrado por la falta de avances en las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Medio Oriente.

En la región latinoamericana el panorama también es mixto, con caídas en las plazas de México y Chile, mientras que el real brasileño experimenta un ligero avance.

A nivel local, los analistas estiman que la calma en el mercado se ve reforzada por la disminución de la incertidumbre política e institucional. La Registraduría confirmó la culminación del escrutinio general de la primera vuelta presidencial.

El organismo precisó que las reclamaciones presentadas no superaron el 0,7 % de las mesas instaladas en todo el territorio nacional, un balance que desestima las afirmaciones del presidente Gustavo Petro de un supuesto fraude o alteración de las cifras.

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