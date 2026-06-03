Ahora | Registrador desvirtúa denuncias de Petro sobre elecciones: no hubo cambios en software ni censo

El registrador nacional, Hernán Penagos, salió al paso de las denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades en el software electoral y el censo de votantes.
Penagos aseguró que las verificaciones realizadas por la entidad descartan cualquier modificación de la información oficial antes de las elecciones del pasado 31 de mayo.
Y convocó a representantes y auditores de los partidos y campañas políticas, así como a delegados de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y observadores internacionales, para revisar de manera detallada las solicitudes y denuncias planteadas por el mandatario.
Uno de los cuestionamientos de Petro apunta a la existencia de 5.300 mesas de votación con una participación que, según él, superaría la capacidad máxima de sufragantes durante la jornada electoral. Sin embargo, el registrador aseguró que las verificaciones técnicas realizadas por la entidad muestran una realidad distinta.
«Los técnicos de la Registraduría han revisado las 5.300 mesas. En 5.119 de ellas un candidato obtuvo menos de 300 votos, es decir, mucho menos del potencial de votantes de una mesa estándar en Colombia», explicó.
Agregó que en los casos restantes se registraron votaciones superiores debido a que existen mesas con censos significativamente más altos, algunas con 500, 800 e incluso 1.200 ciudadanos habilitados para votar.
«Eso es absolutamente normal porque existen censos de 500, de 800, de 1.200 en diferentes mesas, como por ejemplo en Corferias, en Bogotá», señaló Penagos. Según explicó, en estos casos la Registraduría activa protocolos especiales para dividir los grupos de jurados y agilizar la atención de los votantes.
«No hubo ninguna modificación»
El registrador también respondió a la denuncia más delicada formulada por Petro: una presunta alteración del software electoral el 26 de mayo, cinco días antes de las elecciones.
«Debo destacar que el día 26 de mayo no se llevó a cabo ninguna modificación al software electoral. Eso lo tenemos absolutamente claro y evidenciado», afirmó.
Penagos explicó que precisamente ese día la Registraduría entregó a los auditores de los partidos políticos toda la información relacionada con puestos y mesas de votación en un ejercicio de transparencia y control.
«Queremos invitar a las organizaciones políticas, sus representantes y sus auditores, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría y a la observación internacional para que evidencien claramente que, al contrario, ese día se entregó la información de puestos y mesas de Colombia», sostuvo.
Además, hizo un llamado a los partidos para que la información suministrada por la entidad no sea utilizada de forma distorsionada.
«Generan graves riesgos, no solamente al proceso electoral, sino a la misma democracia colombiana», advirtió.
Las declaraciones del registrador responden a una serie de publicaciones realizadas por el presidente Petro, quien sostiene que sí hubo modificaciones en el software electoral durante el periodo en el que, según la normativa, debía permanecer sin cambios.
De acuerdo con Petro, esos cambios habrían alterado el censo electoral, el número de puestos de votación y la cantidad de mesas habilitadas para la jornada electoral.
Según las cifras expuestas por el jefe de Estado, el censo electoral habría pasado de 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar a 42.307.373, lo que representaría una diferencia de 885.400 personas.
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