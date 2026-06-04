Premercado | Acciones mundiales caen por bajas proyecciones de Broadcom y situación en Irán

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos cayeron el jueves, ya que los valores tecnológicos y de fabricación de chips retrocedieron desde sus ganancias recientes, mientras que las persistentes dudas sobre un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán mantuvieron a los mercados en una postura ampliamente adversa al riesgo.
El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 1,9 %, mientras que el índice Topix perdió un 1,4 % el jueves.
Las pérdidas en los valores locales se produjeron después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmara el miércoles que el banco central debe debatir los pros y los contras de subir los tipos de interés ante el aumento de los riesgos inflacionarios.
El índice Kospi de Corea del Sur también fue uno de los grandes rezagados, perdiendo hasta un 2 % por las fuertes caídas en los valores de fabricación de chips.
Grandes compañías como Samsung Electronics y SK Hynix cayeron entre un 2 % y un 4 % tras alcanzar una serie de máximos históricos, ya que los traders recogieron beneficios recientes.
El ASX 200 de Australia cayó un 1,4 %, mientras que el índice Straits Times de Singapur perdió un 1,2 %.
Los índices CSI 300 de Shanghái y Shenzhen y el Shanghai Composite de China cayeron entre un 0,2 % y un 0,4 %, aunque las pérdidas mayores se vieron limitadas por un prolongado rally en los valores locales de fabricación de chips.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas cotizaban mayoritariamente en positivo este jueves, mientras los inversores evaluaban las implicaciones de un nuevo acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano sobre las negociaciones para poner fin a la guerra en Irán, que ya dura más de tres meses.
El índice Stoxx 600 subía un 0,1 %, el Dax en Alemania avanzaba un 0,2 %, el CAC 40 en Francia ganaba un 0,3 %, y el FTSE 100 se mantenía sin cambios.
Israel y Líbano han acordado renovar su frágil alto el fuego, lo que refuerza las esperanzas de un eventual acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Un acuerdo entre Washington y Teherán ha estado condicionado a la cesación de las hostilidades en Líbano, donde las fuerzas israelíes alineadas con Estados Unidos han estado combatiendo a los militantes de Hezbolá respaldados por Irán.
Tras una cuarta ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos, tanto Israel como Líbano afirmaron que la tregua estaría «condicionada a un cese completo del fuego por parte de Hezbolá y a la evacuación de todos sus operativos» de las zonas al sur del río Litani, en el sur del Líbano.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros del S&P 500 caen, con los valores tecnológicos y de fabricación de chips en rojo tras los mediocres resultados y previsiones del diseñador de chips Broadcom.
Broadcom cayó un 12 % en el mercado fuera de horario, encabezando las pérdidas en el sector de fabricación de chips tras decepcionar a los inversores con sus ingresos del segundo trimestre y sus previsiones de ventas de inteligencia artificial.
Los ingresos del segundo trimestre, de US$22.190 millones, quedaron por debajo de las estimaciones de Reuters de US$22.270 millones. Broadcom también mantuvo inalteradas sus previsiones de ingresos por chips de IA para el trimestre actual en US$16.000 millones, por debajo de las expectativas del mercado de US$16.360 millones.
Si bien el negocio principal de Broadcom y la demanda impulsada en general por la inteligencia artificial se mantuvieron sólidos, el resultado decepcionante del miércoles expuso al valor a cierta toma de beneficios, después de que alcanzara una serie de máximos históricos en el período previo a la publicación de sus resultados. El beneficio por acción de la compañía también superó las expectativas.
No obstante, la empresa se enfrenta a vientos en contra derivados del aumento de la competencia —por parte de rivales como Marvell Technology y de problemas en la cadena de suministro provocados por la limitada capacidad de producción en grandes fundiciones como TSMC y Samsung Electronics.
Las pérdidas de Broadcom se extendieron a otros grandes fabricantes de chips. Intel Corporation, Micron Technology Inc y AMD cayeron entre un 1,5 % y un 2,2 % en el mercado fuera de horario, mientras que Nvidia se mantuvo plana tras una caída del 3,6 % durante la sesión del miércoles.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los futuros del petróleo Brent, referencia mundial del petróleo, retrocedían tras el anuncio del alto el fuego, con una caída del 1,0 % hasta los US$96,84 por barril. Las rentabilidades de los bonos soberanos de la eurozona, que se mueven de forma inversa a los precios, también cedieron, reflejando las esperanzas de que un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán pueda incluir la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que aliviaría parte de la presión alcista sobre los precios de la energía y la inflación en general.
El miércoles, el presidente Donald Trump sugirió que podrían producirse avances en las conversaciones con Irán tan pronto como este fin de semana, mientras que el ministro de Exteriores iraní afirmó que el contacto con Washington no se ha interrumpido. A principios de esta semana, varios medios de comunicación apuntaron que Teherán había dejado de enviar mensajes a EE. UU. a través de mediadores.
Trump también podría estar enfrentando una creciente presión interna para poner fin a la guerra. La Cámara de Representantes, pese a estar controlada por el Partido Republicano de Trump, votó a favor de una resolución que bloquea al presidente para continuar el conflicto. La medida aún necesita la aprobación del Senado, así como el respaldo de mayorías de dos tercios en ambas cámaras para anular un posible veto de Trump.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—