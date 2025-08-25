Llega el Summit de Restaurantes a Bogotá: Estos son los detalles

El 1 y 2 de septiembre se llevará a cabo el Summit de Restaurantes en la capital colombiana, el cual es organizado por Acodrés Bogotá. En esta ocasión, México será el país invitado y el lugar elegido para el desarrollo es Campo Di Fiori.
Durante el evento se podrá conocer sobre tendencias y casos de éxito. También networking de calidad, a través de contacto directo con proveedores, emprendedores, mentores e inversionistas, y un entorno de conferencias y charlas sobre los temas más importantes para el sector Horeca.
“Desde Acodrés buscamos la revitalización del sector a través de estrategias que sirvan a los empresarios y emprendedores a entender mejor la operación de sus negocios y, desde la formalización y la capacitación, poder entrar en procesos que eleven la competitividad, la calidad y el servicio”, expresó Liliana Montaño, directora ejecutiva de Acodrés Bogotá Región.
El país invitado
El speaker principal del encuentro será Jack Sourasky Olmos, empresario y presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de la Ciudad de México (CANIRAC), entidad que articula al gremio nacional, a las autoridades, y a los mercados, logrando condiciones normativas y un posicionamiento internacional de la gastronomía mexicana como potencia cultural y económica.
“México ha logrado consolidar un ecosistema gastronómico muy competitivo, gracias a la aplicación de factores claves. Uno de ellos es que manejan muy bien la escuela y la formación”, comentó Montaño.
Durante este evento los asistentes tendrán acceso a conocimiento de talla internacional, herramientas prácticas para mejorar la operación y networking de alto nivel, con espacios para conectar con más de 150 empresarios, proveedores estratégicos, autoridades y aliados internacionales.