Desde el 2023 la FIFA junto a la UEFA están bajo el ojo de entes rectores del fútbol europeo ya que se les acusa de posición de dominio en la Superliga.

Este lunes se conoció que una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid (España) estimó una demanda presentada por la European Super League Company, exponiendo esta posición en la cual no permiten que clubes interesados en participar lo hagan, ya que los supeditan o sujetan a su autorización previa.

En caso de que un equipo no reciba el aval de las entidades rectoras del fútbol internacional, es sancionado, pero además, sus jugadores también, ya que no cumplen con los estándares exigidos.

Cabe recordar que la Superliga es una nueva competición que busca la participación de 12 importantes clubes europeos, como Juventus, Barcelona, Real Madrid, Inter de Milán, Manchester United, Manchester City, entre otros.

Manchester City. Foto: Shutterstock

La UEFA es la entidad que organiza el magno evento de fútbol europeo que brinda prestigio en el mundo, la Champions League, por lo que otra competencia debe cumplir con unos estándares básicos de calidad, tanto para jugadores, técnicos como para espectadores y las normas.

Por ello, la magistrada titular del Juzgado de Madrid, Sofía Gil, dio razón a la Superliga hallando que la FIFA y la UEFA “infringen los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)”.

Como reveló el portal AS, en el fallo se ordena también a la FIFA y a la UEFA a que “cesen en las conductas anticompetitivas sancionadas y se les prohíba su reiteración futura, además de condenarles a remover inmediatamente todos los efectos de las actuaciones anticompetitivas que se hayan producido antes o durante la duración de este procedimiento, que comenzó el 18 de abril de 2021 cuando ESLC anunció la puesta en marcha de la Superliga”.

La solicitud es que no haya posición dominante en el fútbol en esta o cualquier otra competición, por lo que aún no se sabe el futuro de la Superliga, ya que la UEFA aclaró “el tribunal no ha dado luz verde ni ha aprobado proyectos como la Superliga. De hecho, la jueza ha afirmado que el proyecto lleva mucho tiempo abandonado y que no se puede esperar que ella se pronuncie sobre ningún proyecto abstracto”.

Este proyecto fue creado en 2021 por propietarios del Liverpool (John W. Henry) y el Manchester United (la familia Glazer) de la Premier League de Inglaterra, por ello es que su desarrollo ha tenido inconvenientes para ser aceptado.

¿Qué clubes se tenían contemplados para competir en la Superliga?

A.C. Milán

Arsenal

Atlético de Madrid

Chelsea F.C.

Barcelona

Inter de Milán

Juventus

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Real Madrid C.F.

Tottenham Hotspur

Cada equipo que participa jugaría en total 14 partidos por temporada, 7 en condición de local y otros siete como visitante. Se jugaría en modalidad abierta y en fase de Liga y playoffs, de acuerdo con el periodista deportivo Fabrizio Romano.