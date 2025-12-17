Supermercado estadounidense que es competencia de Tiendas D1 sorprendió con precios en productos

El ahorro en las compras cotidianas se ha convertido en una prioridad para un amplio sector de consumidores en Colombia. El incremento en el costo de vida, la variación en los precios de alimentos y bienes de primera necesidad, así como la búsqueda constante de opciones eficientes para el presupuesto familiar, han llevado a que cada vez más ciudadanos comparen establecimientos, productos y presentaciones antes de tomar una decisión de compra. En ese escenario, las estrategias comerciales de diversas cadenas han adquirido relevancia y han consolidado nuevas dinámicas de consumo basadas en la relación costo–beneficio.
Tiendas D1 se ha posicionado como una alternativa frecuente para quienes buscan productos considerados de buena calidad a precios accesibles. Su modelo de negocio basado en portafolios limitados, marcas propias y reducción de costos operativos ha permitido que muchos hogares consideren este formato como una opción adecuada para abastecerse. Sin embargo, el mercado colombiano no solo registra la presencia de este tipo de supermercados de descuento. En los últimos años, el país ha incorporado nuevos jugadores internacionales, lo que ha intensificado la competencia en el segmento retail y ampliado las posibilidades de compra para los consumidores.
Uno de los actores que ingresó al mercado colombiano con un modelo distinto fue PriceSmart, que inició operaciones en 2011. Este formato, basado en clubes de membresía, se ha extendido a ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla. Su apuesta comercial consiste en ofrecer referencias nacionales e importadas, en presentaciones amplias y con un esquema que pretende reducir costos por unidad a partir del volumen. Este modelo ha generado interés, en especial entre consumidores que realizan compras periódicas de productos para familias numerosas o para negocios pequeños.
Pese a esta propuesta, distintas evaluaciones de usuarios han señalado diferencias de precio frente a otros formatos más tradicionales o de descuento. Una creadora de contenido identificada como responsable de la cuenta “Alternativa Inversiones” realizó recientemente una comparación entre varios productos disponibles en PriceSmart y en Tiendas D1, con el propósito de establecer variaciones en precios por cantidad y presentación. Su ejercicio incluyó ejemplos concretos que permiten dimensionar cómo se comportan las tarifas en cada establecimiento.
¿Quién vende los productos más baratos PriceSmart o Tiendas D1?
El primer caso que presentó fue el de un jabón líquido para lavar platos, en presentación de 3 litros. De acuerdo con su publicación, este producto tenía un precio cercano a $20.000 en PriceSmart. Al buscar una referencia equivalente en Tiendas D1, encontró un valor aproximado de $15.600 para la misma cantidad. Esta diferencia, aunque corresponde a un solo caso, sugiere una variación que puede resultar significativa en compras recurrentes.
Posteriormente, revisó el valor de un yogur griego de 1.000 gramos. Según su comparación, el precio en PriceSmart alcanzaba los $24.500, mientras que en Tiendas D1 se podía adquirir una presentación de peso similar por $22.120. De nuevo, la variación no es extrema, pero refuerza la idea de que, en ciertas categorías, la cadena de descuento presenta valores más bajos.
El ejercicio continuó con otros productos, como huevos y artículos de consumo habitual, y evidenció que, en varios casos, los precios del modelo por membresía estaban por encima de los valores registrados en la cadena de descuento. Con base en estos resultados, la creadora concluyó que uno de los elementos decisorios para el consumidor debe ser el costo por peso o por unidad, pues este indicador permite identificar con mayor precisión cuáles compras representan una ventaja económica real.
El análisis también pone de relieve que, más allá de las comparaciones directas, cada consumidor puede priorizar variables distintas al precio: cercanía, experiencia de compra, variedad de productos importados, programas de membresía o disponibilidad de marcas específicas. Por esa razón, la elección del supermercado continúa siendo una decisión personal basada tanto en el presupuesto como en las preferencias individuales.