Supermercados Euro pone foco en remodelaciones y anuncia apertura de nuevas tiendas

En Colombia, Supermercados Euro alcanzó 24 años de trayectoria y, en el marco de la celebración de su aniversario, la marca reveló como ha sido su recorrido desde la primera apertura en 2001, las estrategias para seguir siendo competitivos en el sector y los planes de expansión para fortalecer presencia en el país.
La primera sucursal se ubicó en la Central Mayorista de Antioquia, desde entonces, el crecimiento se ha mantenido, logrando una participación del 8,9 % en el mercado y posicionándose en distintas ciudades del país como Montería con dos tiendas, Barranquilla con la misma cantidad, Rionegro con una y Medellín, su plaza, con 15 en total.
Por otra parte, su crecimiento también ha sido económico, pues pasó de vender $1,2 billones en el trienio 2019-2021 a $1,8 billones en los últimos tres años.
Innovaciones, nuevos espacios y proyecciones de Supermercados Euro
En innovaciones, Euro cuenta con diferentes estrategias, entre ellas un lanzamiento en las próximas semanas y una alianza que permite a los usuarios escanear detrás de la caja del producto con el teléfono, el cual arroja un código para mostrar al salir del establecimiento. También está Smart Cart, pagos de autoservicio y los canales de domicilio.
Próximamente también incorporarán Sistecrédito como medio de pago y/o alternativa de financiamiento.
Adicionalmente, Supermercados Euro está realizando renovaciones y adaptando nuevos espacios en sus tiendas como coworking, barra cervecera, zona de bienestar, zona de mascotas, la estación del chef y el café Aroma Colombia.
Actualmente, algunas de estas adecuaciones ya se encuentran en Barranquilla y Medellín, mientras que en Montería están en proceso.
Como planes de expansión, Euro, que actualmente genera 1.230 empleos, proyecta la apertura de seis nuevas tiendas para un total de 26, y ventas superiores a los $2,9 billones en el trienio 2026 al 2028, así como la generación de 300 nuevos empleos directos.