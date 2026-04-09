Sura lanzó ‘Habitar Futuro’, la sexta entrega de su serie editorial

Sura presentó ‘Habitar Futuro’, un proyecto editorial que propone conversaciones atemporales entre diferentes autores para comprender los desafíos del presente y traducir estas reflexiones en ideas que aporten a la construcción de sociedades más sostenibles.
Este título es la sexta entrega de la serie Habitar, una iniciativa que viene desarrollando la compañía desde 2021. La saga explora temas como las contradicciones, la virtud, la democracia y la incertidumbre.
Esta nueva publicación reúne al autor británico H. G. Wells con ‘La máquina del tiempo’ (1895), un clásico fundacional de la ciencia ficción. También incluye a la autora uruguaya Fernanda Trías con ‘La sospecha del porvenir’ (2026), un ensayo que revisita esta obra para responder preguntas y reflexiones contemporáneas sobre los propósitos que deben orientar a la sociedad para perdurar en el tiempo.
De esta manera, la colección incursiona en la ciencia ficción como un territorio clave para reflexionar sobre las utopías y distopías contemporáneas, así como la relación con la tecnología y la necesidad de una mirada de largo plazo frente a los retos globales.
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“‘Habitar el futuro’ propone una idea central: la manera en que imaginamos el futuro dice más sobre cómo vivimos hoy que sobre el mañana mismo. En ese sentido, la obra invita a los lectores a reflexionar sobre su papel en la construcción de sociedades más sostenibles, equitativas y humanas”, destacó la compañía.
De igual forma, resaltó que cada libro “es una conversación que conecta tiempos, ideas y sensibilidades para ayudarnos a comprender mejor el presente y asumir, con mayor conciencia, los desafíos del futuro”.
Habitar el futuro se encuentra disponible en su versión digital en la plataforma de Arte y Cultura de Sura, a la cual se puede acceder de manera gratuita en www.sura.com/arteycultura
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