Primicia | TikTok ayudará a pequeños empresarios de Colombia a vender más por internet; capacitará en ecommerce

La popular red social TikTok incluyó dentro de sus apuestas a pequeños y medianos empresario colombianos y los ayudará a mejorar sus ventas por internet, a través de un programa que les permitirá aprender de herramientas digitales y comercio electrónico.
TikTok creó un programa con la Cámara Internacional de Comercio (ICC) que busca que las pymes aprovechen las herramientas de comercio digital de la plataforma, así como el alcance que genera, para desarrollar las ventas en línea de este segmento empresarial.
Para lograrlo, la red social y el organismo dará a las pequeñas y medianas compañías herramientas para que avancen en oportunidades de ingresos, acceso a distintos mercados y capacidades para que las empresas se proyecten a largo plazo.
La iniciativa se llama “Laboratorios de Comercio Digital” con impacto en América Latina, África y el Sudeste Asiático y que tendrá espacio para que pymes colombianas puedan aprender a vender más por canales digitales.
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Esto aprenderán los empresarios
El programa generará impacto educativo y económico a través de tres ejes. El primero es la creación de una comunidad que reunirá a las pymes mediante sesiones virtuales y presenciales con actores del ecosistema local, con el fin de fomentar el aprendizaje entre pares y el desarrollo de redes.
El segundo contempla módulos de capacitación en línea autogestionados, con acceso a contenidos especializados, videos de expertos, cuestionarios interactivos y certificación.
El tercero incluye aulas virtuales en las que emprendedores podrán interactuar en tiempo real con especialistas y profundizar en herramientas y estrategias de comercio digital.
Edgar Rodríguez, director de Asuntos Públicos para TikTok Latinoamérica en TikTok, explicó que el programa, que se lanzará en el segundo trimestre del año en mercados de América Latina y África (incluido Colombia) para apoyar a los emprendimientos mediante recursos digitales, iniciativas comunitarias y sesiones de capacitación virtual.
John W.H. Denton AO, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, dijo que la iniciativa “tiene que ver con el impacto: abrir oportunidades, fortalecer la resiliencia y garantizar que los beneficios del comercio digital se compartan más ampliamente”.
Para registrarse, las empresas interesadas deberán acceder a la página oficial de la Cámara de Comercio Internacional.