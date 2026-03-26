TikTok refuerza medidas para elecciones en Colombia: se prohíbe la pauta política

TikTok dejó de ser solo entretenimiento y se consolida como un espacio donde los usuarios se informan y toman decisiones, incluso políticas.
En ese contexto, la plataforma anunció nuevas acciones para el periodo electoral en Colombia, tras lo implementado en las elecciones legislativas del 8 de marzo y de cara a las presidenciales del 31 de mayo. El enfoque combina control de desinformación, promoción de fuentes confiables y restricciones a la publicidad política.
TikTok aseguró que permite el debate cívico, pero fija límites frente a contenidos que puedan desorientar a los votantes o interferir en el proceso electoral. Esto incluye información falsa que desincentive la participación o promueva alteraciones ilegales de resultados. Para hacer cumplir estas reglas, la compañía utiliza sistemas de moderación tecnológica junto a equipos especializados en seguridad y análisis de comportamiento.
Verificación, alianzas y control de contenido
Como parte de su estrategia, la plataforma trabaja con más de 20 organizaciones de verificación de datos a nivel global. En Colombia, mantiene una alianza con AFP para validar información local y con La Silla Vacía para desarrollar contenidos educativos sobre alfabetización mediática.
Estos materiales, disponibles en la aplicación y en la cuenta del medio, buscan que los usuarios identifiquen señales de desinformación, evalúen contenidos de forma crítica y eviten su propagación, especialmente en contextos electorales.
Además, TikTok implementa etiquetas para advertir sobre contenido no verificado, limita su alcance en recomendaciones y promueve fuentes confiables. También ha incorporado insignias de verificación para cuentas auténticas y mecanismos para identificar contenido generado con inteligencia artificial.
Guía electoral y restricción a la pauta política
Durante las legislativas, la plataforma lanzó una guía electoral en alianza con la Registraduría, disponible entre febrero y marzo, que ofrecía información oficial sobre cómo votar y datos clave del proceso. Esta herramienta se reactivará antes de las elecciones presidenciales.
En paralelo, TikTok mantiene la prohibición de la publicidad política pagada. Ni partidos ni candidatos pueden pautar contenido electoral, aunque sí pueden publicar de forma orgánica. La única excepción aplica para autoridades electorales, que pueden difundir información pedagógica para votantes.
Control de influencias y contenido con IA
La compañía también reforzó sus acciones contra comportamientos engañosos, como redes de cuentas que buscan influir de manera coordinada en el debate público. Estas prácticas, junto con la suplantación de identidad o el uso de bots, están prohibidas y son monitoreadas por equipos especializados.
En cuanto al contenido generado con inteligencia artificial, TikTok exige su etiquetado y desarrolla herramientas para identificarlo, incluso con marcas invisibles. Aun así, advierte que el contenido engañoso o perjudicial no está permitido, incluso si está marcado como IA.
Con estas medidas, la plataforma busca equilibrar la participación política en su ecosistema con controles para reducir los riesgos de desinformación en uno de los procesos electorales más sensibles para el país.