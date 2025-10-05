Surcoreana Kia lanzó en Colombia su primera pickup: ¿cuánto vale?

La multinacional surcoreana Kia anunció la llegada al país de la nueva Kia Tasman, la primera pickup de la marca, la cual tiene un diseño imponente y disruptivo, tecnología avanzada y una alta capacidad todoterreno.
La Kia Tasman está disponible en Colombia en tres versiones que responden a diferentes estilos de vida, todas ellas con tracción 4×4 y motorización 2.2 turbodiésel:
- Desire MT: con una transmisión mecánica, es ideal para flotas y clientes tradicionales, con equipamiento diferencial y seguridad completa como sus 6 airbags, llave inteligente, luces LED, modos de manejo y tracción y un imponente radio de 12” integrado a un clúster digital.
- Vibrant AT: pensada para el uso diario, con más tecnología y confort como tapicería en cuero, A/C automático bi-zona, cargador inalámbrico, sunroof y ajuste eléctrico silla conductor, entre otros.
- X-Line AT: la versión tope de gama, orientada a la aventura y lujo, adiciona asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), cámara 360°, asientos calefactables y ventilados, y detalles premium X-Line como iluminación ambiental multicolor.
“Nuestro primer modelo de pick-up desempeñará un papel fundamental en el impulso del posicionamiento de nuestra marca como líder en ventas del país. Como el nuevo jugador en el mercado de pickups, estamos entusiasmados con el impacto positivo que tendrá en el mercado y las oportunidades que brinda a nuestra diversificación del portafolio”, dijo Steve Lee, presidente de Kia Central y Sudamérica.
La pickup tiene una amplia parrilla frontal, guardabarros horizontales, faros verticales LED en la parte delantera, así como unidades de almacenamiento en la parte posterior.
Sus espejos retrovisores son rectangulares y tiene barras de techo. El ángulo de entrada es de 29 grados y de salida de 25, tiene más de 23 cm de altura libre al suelo, los cuales le otorgan una destacada capacidad off-road, incluyendo un vadeo de hasta 80 centímetros. Además, el parachoques trasero incorpora cavidades laterales que facilitan el acceso al platón.
Características y precios
La Tasman incorpora una tecnología de 3 pantallas panorámicas integradas de última generación que suman 29.9 pulgadas (heredado de sus hermanos EVs), las cuales integran un radio de 12.3 pulgadas, así como el control del A/C automático digital de 5.3” y un cluster digital de 12.3”. El vehículo también tiene Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica.
En su interior, la Kia Tasman tiene una gran consola central plegable, puertos USB en los costados de las sillas, cargador inalámbrico y compartimentos de almacenamiento ocultos debajo de los asientos traseros que ofrecen una capacidad de almacenamiento líder en su clase.
Tiene un amplio espacio para la cabeza, los hombros y las piernas en la segunda fila, con los asientos traseros capaces de reclinarse entre 22 y 30 grados.
En Colombia, la pickup está disponible con un motor de 2.2 litros turbodiesel de última generación, capaz de alcanzar 207 Hp y 440 Nm, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades o manual de seis velocidades, dependiendo de la versión. Permite acelerar de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 185 km/h.
En cuanto a su platón, tiene una capacidad de carga de 1.212 litros (VDA) y, gracias a una estructura de caja multiesqueleto, puede transportar una carga útil máxima de 1.151 kg, además de una capacidad de remolque de 3.500 kg.
La versión X-line cuenta con Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), dentro de los cuales se destacan el control crucero inteligente con función start-stop, asistencia de mantenimiento y seguimiento de carril, asistencia de colisión frontal, asistencia de colisión en parqueo y de punto ciego, control de estabilizador de remolque, entre otras.
Está disponible en 6 colores: Negro, Plata, Blanco, Gris, Arena, Verde y sus versiones ya están disponibles en la red de concesionarios autorizados a nivel nacional, con precios desde $189.990.000 para la versión Desire MT, $234.990.000 para la Vibrant AT y hasta $259.990.000 para la X-Line AT.