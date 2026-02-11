Estas son las tarifas de abogados en Colombia para 2026: lo que le cobran por cada trámite 

Según datos oficiales del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, Colombia tiene aproximadamente 410.491 abogados activos, lo que constituye una de las tasas más altas per cápita en el mundo (alrededor de 779 juristas por cada 100.000 habitantes) .
Entre 1996 y 2022 el número de abogados inscritos en el país aumentó más de 470 %, un crecimiento muy superior al incremento de la población total colombiana en ese mismo periodo, según análisis de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).
En un país con alta litigiosidad, complejidad regulatoria y múltiples trámites administrativos, no es extraño que en cualquier momento una persona o compañía necesite la asesoría jurídica de un abogado: desde un divorcio, una sucesión o un proceso ejecutivo, hasta la constitución de una sociedad o la defensa en un litigio administrativo, así como otros trámites.
Frente a ese panorama, uno de los interrogantes más frecuentes es cuánto cuesta contratar un abogado en 2026. La referencia más consultada en el mercado es el tarifario elaborado por la Corporación Colegio Nacional de Abogados de Colombia (Conalbos), documento que sirve como guía para la fijación de honorarios.
¿Cuánto vale una consulta con un abogado en 2026?
Según el documento de Conalbos, una consulta verbal tiene como referencia el 50 % de un salario mínimo legal vigente, equivalente a $875.453 para 2026
Si se trata de una consulta escrita, el valor sube a un salario mínimo legal vigente, es decir, $1.750.905. Para conceptos jurídicos más elaborados, la tarifa base es de dos salarios mínimos ($3.501.810) y puede aumentar dependiendo de la cuantía del negocio
Estas cifras evidencian que incluso el primer acercamiento jurídico tiene un costo relevante, especialmente para hogares de ingresos medios.
Trámites notariales y civiles: sucesiones, contratos y procesos ordinarios
En materia civil, los honorarios varían de acuerdo con la cuantía y la complejidad del caso. Por ejemplo, en procesos ordinarios, la tarifa puede oscilar entre el 20 % para mínima cuantía y el 10 % para mayor cuantía, con porcentajes adicionales cuando el negocio supera los $200 millones.
Para restitución de inmueble arrendado, el referente es de dos salarios mínimos ($3.501.810) más el 15 % sobre los cánones de arrendamiento de un año.
En el caso de sucesiones ante juzgado, el tarifario establece porcentajes escalonados que arrancan en 15 % sobre el primer millón de pesos y disminuyen progresivamente según el monto. Si el trámite se hace ante notaría, el cobro corresponde al 50 % de esa tarifa
Derecho de familia: divorcios y procesos de alimentos
Uno de los trámites más consultados en Colombia es el divorcio del matrimonio civil. Para 2026, la referencia es de cinco salarios mínimos legales vigentes ($8.754.525); si existe mutuo acuerdo, baja a tres salarios mínimos.
La separación de bienes y liquidación de sociedad conyugal tiene como base dos salarios mínimos más un porcentaje adicional según el valor del patrimonio.
En procesos de alimentos, el honorario puede ser del 20 % sobre el valor de la cuota alimentaria durante un año, lo que implica que el costo dependerá directamente del monto fijado por el juez.
Derecho laboral y empresarial
En el frente laboral, la representación de trabajadores en procesos ordinarios puede implicar un cobro de hasta el 30 % de lo obtenido. Para empleadores, la tarifa en primera instancia puede partir de tres salarios mínimos
Para empresas, la constitución de una sociedad anónima tiene como referencia diez salarios mínimos legales vigentes ($17.509.050), mientras que procesos como fusiones empresariales también se ubican en ese rango.
Esto muestra que el costo legal en operaciones corporativas puede ser significativo y debe contemplarse dentro del presupuesto de estructuración.
Procesos penales: uno de los más costosos
En materia penal, los honorarios escalan con la instancia. Una actuación ante la Corte Suprema de Justicia puede alcanzar treinta salarios mínimos legales vigentes ($52.527.150). Incluso etapas previas como asistencia a indagatoria ante fiscalía pueden costar entre uno y tres salarios mínimos, dependiendo de la instancia
¿Son tarifas obligatorias con los abogados?
Es clave precisar que las tarifas de Conalbos funcionan como guía de referencia, no como tabla obligatoria. En la práctica, los honorarios pueden pactarse libremente entre abogado y cliente, considerando experiencia, especialidad, ciudad y complejidad del caso.
Sin embargo, el documento se convierte en un parámetro relevante para evitar cobros desproporcionados o, por el contrario, honorarios que no reflejen el trabajo profesional.