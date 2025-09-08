La marca china de tecnología TCL lanzó recientemente el TCL NXTPAPER 60 Ultra, el primer dispositivo equipado con tecnología NXTPAPER 4.0, desarrollada en colaboración con TCL CSOT.
Cabe mencionar que, NXTPAPER 4.0 es la última generación de tecnología de pantallas de la marca, que busca replicar la experiencia de lectura en papel para reducir la fatiga visual, ofreciendo pantallas con reducción de luz azul y reflejos, sin parpadeos, una textura mate y una mayor nitidez y precisión de color, además de funciones inteligentes de IA para adaptar la pantalla a diferentes usos.
Tiene pantalla de 7,2 pulgadas; la experiencia visual alcanza un nuevo nivel gracias a siete tecnologías clave de protección ocular, acompañadas de un mejorado sistema de lectura y escritura potenciado por inteligencia artificial y la exclusiva tecnología de imagen MuseFilm, desarrollada por TCL.
De igual manera, el dispositivo protege la vista y transforma el tiempo frente a la pantalla en una experiencia natural, fluida y libre de molestias. La pantalla con luz natural y el modo inmersivo Max Ink Mode evitan malestares.
Innovaciones clave
Con las características NXTPAPER 4.0, el dispositivo ofrece una visualización más clara, brillante y natural. Además, la certificación SGS en protección ocular en condiciones de baja luz ajusta el brillo hasta niveles mínimos de 2 nits, mientras que la comodidad circadiana adapta color y temperatura según los ritmos naturales del usuario.
Además, está equipado con el T-Pen Magic, un lápiz electromagnético de baja latencia y sensibilidad a la presión; ofrece la primera experiencia de escritura certificada por SGS con nivel S+, la más alta del sector. La aplicación TCL Note admite múltiples formatos de entrada y funciones como Easy Script, Memo Craft y One Stroke to Form.
Con las herramientas de productividad impulsadas por IA, los usuarios pueden realizar tareas como interpretación simultánea, notas de voz inteligentes, resúmenes automáticos y reescritura de textos, todo con un simple gesto.
El nuevo smartphone además integra una cámara telefoto periscópica con capacidad de disparo en rango completo y un impresionante sensor de 50 MP, que permite distintos niveles de zoom: 3x óptico y 6x sin pérdida de calidad. A ello se suman cámaras duales con estabilización óptica (OIS) y un sensor principal con píxeles de 1 μm (micrómetro), que garantizan imágenes más estables y precisas incluso en movimiento.
Recomendado: Nueva empresa de telefonía que aterrizó en Colombia está ofertando planes desde $14.950
Destaca, además, por ser el primer smartphone en su rango de precio en incorporar hardware periscópico.
Está equipado con el potente procesador MediaTek Dimensity 7400, 24GB de RAM (12GB físicos + 12GB de expansión virtual), almacenamiento de hasta 512GB y una batería de 5200mAh con carga rápida de 33W; asegura un desempeño fluido y confiable durante todo el día.
El dispositivo aún no ha llegado a Colombia, pero ya está en otros mercados y su precio varía entre los 499 y 549 euros.