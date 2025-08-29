Nueva empresa de telefonía que aterrizó en Colombia está ofertando planes desde $14.950

El mercado de la telefonía móvil en Colombia continúa mostrando un alto nivel de competencia, impulsado por la llegada de nuevos operadores que buscan posicionarse mediante estrategias de precios y servicios diferenciales. En este escenario, Swift Móvil, empresa que inició operaciones en el país a finales de 2024, anunció una promoción orientada a captar la atención de los usuarios y ampliar su base de clientes.
La compañía lanzó descuentos de hasta el 50 % en algunos de sus planes más representativos, con precios que inician desde los $14.950. Según la información divulgada por la empresa, la estrategia busca responder a las necesidades de conectividad de los hogares colombianos, al tiempo que ofrece alternativas flexibles y fáciles de adquirir.
“En Swift Móvil estamos profundamente comprometidos con entender los desafíos únicos que enfrentan los hogares colombianos. Nuestro enfoque digital-first nos permite diseñar planes que no solo son asequibles, sino también transparentes y realmente adaptados a sus necesidades y presupuestos de comunicación”, afirmó Subhashree Radhakrishnan, representante de la compañía.
¿Hasta cuándo estará disponible la promoción?
La promoción tendrá vigencia durante tres días, entre el 29 y el 31 de agosto, y aplicará únicamente para usuarios en modalidad prepago. El proceso de activación se realizará de manera totalmente digital: los interesados deberán ingresar el código promocional SWIFT50 al momento de efectuar la compra en línea.
Los planes incluidos en la campaña son los siguientes:
- Plan Libre 60 GB: tarifa regular de $29.900, disponible con la promoción por $14.950.
- Plan VIP 90 GB: precio habitual de $44.900, que con el descuento se reduce a $22.450.
De acuerdo con la compañía, el objetivo no se centra exclusivamente en la competencia de precios, sino en consolidar una alternativa confiable y práctica para los usuarios que buscan conectividad flexible. Swift Móvil enfatizó que, al tratarse de un operador de gestión 100 % digital, todos los procesos —compra, activación y seguimiento— se realizan en línea, lo que elimina trámites presenciales y ofrece una experiencia ágil.
En cuanto al impacto económico de la promoción, la empresa indicó que los ahorros pueden ser significativos. Con base en cálculos internos, un usuario que aproveche los descuentos podría ahorrar alrededor de $270.000 al año. Esta cifra, según comparaciones de la compañía, equivale a cubrir en promedio un mes completo de la canasta básica de alimentos en Colombia, cuyo valor durante los primeros meses de 2025 rondaba los $141.000.