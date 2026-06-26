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Estos son los puntos oficiales para donar y ayudar a los afectados por el terremoto en Venezuela

Organizaciones en Colombia y plataformas internacionales habilitaron centros de acopio y enlaces para recibir donaciones.

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La Cámara Colombo Venezolana abrirá su Oficina Regional Caribe en Santa Marta el 28 de abril, en medio de un mayor dinamismo del comercio binacional. Imagen: Canva.
Estos son los puntos oficiales para donar y ayudar a los afectados por el terremoto en Venezuela. Imagen: Canva.

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Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el centro-norte de Venezuela la noche del 24 de junio de 2026, con epicentros en la región de Yaracuy y afectaciones graves en Caracas y La Guaira.

Ante la emergencia, organizaciones en Colombia y plataformas internacionales habilitaron canales para canalizar ayuda humanitaria. Estos son los puntos y organizaciones reportados.

Donaciones en especie

  • La Fundación Juntos Se Puede habilitó varios centros de acopio en Bogotá para donaciones en especie:

Chapinero – Hotel Matisse, Kr 13 #63-21, local 111. Horario: 8:00 a. m. – 8:00 p. m.

Chapinero – Kr 9 #61-70. Horario: 9:00 a. m. – 7:00 p. m.

Kennedy, Castilla – Calle 10 #80-41. Horario: 8:00 a. m. – 8:00 p. m.

Fontibón – Fundación Mahuampi, Kr 116a #15c-70. Horario: sábados y domingos, 3:00 p. m. – 8:00 p. m.

Cedritos – Panadería Ávila, Kr 17 #141-05. Horario: 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Ciudad Bolívar – Calle 67 #6-55. Horario: 8:00 a. m. – 7:00 p. m.

Usaquén – Kr 8 #127-76, local 1. Horario: 9:00 a. m. – 6:00 p. m.

Donaciones para Venezuela en la Fundación Juntos se Puede. Foto: Valora Analitik.
Donaciones para Venezuela en la Fundación Juntos se Puede. Foto: Valora Analitik.
  • Laika dispuso varios puntos de acopio en Bogotá y Cali para insumos destinados a mascotas, entre ellos concentrado, alimento húmedo, snacks, mantas, guacales y medicamentos:

Laika 140 – Calle 140 #13-18

Laika 116 – Calle 116 #18B-43

Laika Chapinero – Carrera 7 #59-34

Laika Usaquén – Carrera 7 #124-97

Laika Modelia – Calle 24 #74A-67

Laika Chía – Km 2,5 Chía–Cajicá

Laika La Caro – Autopista Norte Km 21 sur/norte, Chía, Cundinamarca

Laika Pance – Calle 18 #127-120 Cali

Laika Capri – Calle 13 #75-110 Cali

Laika Santa Mónica – AV 6a norte #28-39 Cali

Donaciones en dinero

  • La Cruz Roja Colombiana recibe aportes en la cuenta corriente Davivienda 0560455069996490, a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana (NIT: 899999025-3), o a través del enlace https://ayuda.cruzrojacolombiana.org/
  • La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) recibe donaciones a través de Bre-B Bancolombia 0090989753.

Búsqueda de personas desaparecidas

Está disponible un registro en línea para reportar y consultar a personas desaparecidas tras el terremoto, en el sitio https://desaparecidosterremotovenezuela.com

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Tags: Venezuela
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