Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el centro-norte de Venezuela la noche del 24 de junio de 2026, con epicentros en la región de Yaracuy y afectaciones graves en Caracas y La Guaira.
Ante la emergencia, organizaciones en Colombia y plataformas internacionales habilitaron canales para canalizar ayuda humanitaria. Estos son los puntos y organizaciones reportados.
Donaciones en especie
- La Fundación Juntos Se Puede habilitó varios centros de acopio en Bogotá para donaciones en especie:
Chapinero – Hotel Matisse, Kr 13 #63-21, local 111. Horario: 8:00 a. m. – 8:00 p. m.
Chapinero – Kr 9 #61-70. Horario: 9:00 a. m. – 7:00 p. m.
Kennedy, Castilla – Calle 10 #80-41. Horario: 8:00 a. m. – 8:00 p. m.
Fontibón – Fundación Mahuampi, Kr 116a #15c-70. Horario: sábados y domingos, 3:00 p. m. – 8:00 p. m.
Cedritos – Panadería Ávila, Kr 17 #141-05. Horario: 8:00 a. m. – 5:00 p. m.
Ciudad Bolívar – Calle 67 #6-55. Horario: 8:00 a. m. – 7:00 p. m.
Usaquén – Kr 8 #127-76, local 1. Horario: 9:00 a. m. – 6:00 p. m.
- Laika dispuso varios puntos de acopio en Bogotá y Cali para insumos destinados a mascotas, entre ellos concentrado, alimento húmedo, snacks, mantas, guacales y medicamentos:
Laika 140 – Calle 140 #13-18
Laika 116 – Calle 116 #18B-43
Laika Chapinero – Carrera 7 #59-34
Laika Usaquén – Carrera 7 #124-97
Laika Modelia – Calle 24 #74A-67
Laika Chía – Km 2,5 Chía–Cajicá
Laika La Caro – Autopista Norte Km 21 sur/norte, Chía, Cundinamarca
Laika Pance – Calle 18 #127-120 Cali
Laika Capri – Calle 13 #75-110 Cali
Laika Santa Mónica – AV 6a norte #28-39 Cali
Donaciones en dinero
- La Cruz Roja Colombiana recibe aportes en la cuenta corriente Davivienda 0560455069996490, a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana (NIT: 899999025-3), o a través del enlace https://ayuda.cruzrojacolombiana.org/
- La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) recibe donaciones a través de Bre-B Bancolombia 0090989753.
- We Love Foundation canaliza donaciones mediante una campaña en GoFundMe https://www.gofundme.com/f/emergency-relief-for-venezuela-earthquake-victims
- La Corporación Presentes recibe donaciones a través de su sitio web https://presentes.co/dona/
- World Central Kitchen, organización internacional de asistencia alimentaria en situaciones de emergencia, habilitó una campaña de donación en línea https://donate.wck.org/campaign/749360/donate
Búsqueda de personas desaparecidas
Está disponible un registro en línea para reportar y consultar a personas desaparecidas tras el terremoto, en el sitio https://desaparecidosterremotovenezuela.com