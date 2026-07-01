Tesla ya ha vendido más de 10.000 carros desde que llegó a Colombia; eléctricos siguen creciendo

Los carros eléctricos e híbridos fueron el segmento más dinámico del mercado automotor colombiano durante el primer semestre de 2026, según Fenalco y ANDI con datos del RUNT.
El impulso a los eléctricos estuvo marcado por la llegada de Tesla al mercado colombiano: el modelo Y fue la línea más matriculada del semestre a nivel general, con 8.464 unidades y una participación de 5,4 % del total del mercado (todas las motorizaciones), partiendo de una base de apenas 1 unidad en el primer semestre de 2025.
En junio, Tesla fue la quinta marca más vendida del país en términos generales, con 2.422 matrículas y 8,3 % de participación mensual, y el Modelo Y lideró el ranking de líneas del mes con 2.295 unidades y 7,9% de participación.
Entre las marcas asociadas a vehículos electrificados, BYD acumuló 6.118 matrículas en el semestre (3,9 % de participación), con su modelo Yuan Up entre las 20 líneas más vendidas del año con 2.923 unidades.
El crecimiento de eléctricos en Colombia
Las matrículas de vehículos 100 % eléctricos alcanzaron 24.477 unidades entre enero y junio, un crecimiento de 235,5 % frente a las 7.296 unidades del mismo periodo de 2025.
Con ello, los eléctricos pasaron a representar el 15,5 % del total de vehículos nuevos matriculados en el país durante el semestre.
Solo en junio se matricularon 4.935 vehículos eléctricos, cifra similar a la de abril (5.192) y mayo (5.001), luego de un salto en marzo, cuando las matrículas pasaron de 2.508 en febrero a 5.083 unidades.
Las matrículas de vehículos híbridos, por su parte, sumaron 44.605 unidades en el semestre, con un crecimiento de 74,6 % frente a las 25.548 unidades de igual periodo de 2025.
Este segmento representó el 28,3 % del total de vehículos matriculados en el semestre.
En junio se matricularon 8.441 vehículos híbridos, por debajo del récord de mayo (8.926 unidades).
Sumados, eléctricos e híbridos representaron el 43,8 % de las 157.620 matrículas totales del primer semestre de 2026.