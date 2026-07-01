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Tesla ya ha vendido más de 10.000 carros desde que llegó a Colombia; eléctricos siguen creciendo

Las matrículas de vehículos eléctricos crecieron 235,5% en el primer semestre de 2026 en Colombia y ya representan el 15,5% del mercado.

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Tesla en Colombia
Tesla en Colombia. Foto: Valora Analitik.

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Los carros eléctricos e híbridos fueron el segmento más dinámico del mercado automotor colombiano durante el primer semestre de 2026, según Fenalco y ANDI con datos del RUNT.

El impulso a los eléctricos estuvo marcado por la llegada de Tesla al mercado colombiano: el modelo Y fue la línea más matriculada del semestre a nivel general, con 8.464 unidades y una participación de 5,4 % del total del mercado (todas las motorizaciones), partiendo de una base de apenas 1 unidad en el primer semestre de 2025.

En junio, Tesla fue la quinta marca más vendida del país en términos generales, con 2.422 matrículas y 8,3 % de participación mensual, y el Modelo Y lideró el ranking de líneas del mes con 2.295 unidades y 7,9% de participación.

Entre las marcas asociadas a vehículos electrificados, BYD acumuló 6.118 matrículas en el semestre (3,9 % de participación), con su modelo Yuan Up entre las 20 líneas más vendidas del año con 2.923 unidades.

El crecimiento de eléctricos en Colombia

Las matrículas de vehículos 100 % eléctricos alcanzaron 24.477 unidades entre enero y junio, un crecimiento de 235,5 % frente a las 7.296 unidades del mismo periodo de 2025.

Con ello, los eléctricos pasaron a representar el 15,5 % del total de vehículos nuevos matriculados en el país durante el semestre.

Solo en junio se matricularon 4.935 vehículos eléctricos, cifra similar a la de abril (5.192) y mayo (5.001), luego de un salto en marzo, cuando las matrículas pasaron de 2.508 en febrero a 5.083 unidades.

Registro de vehículos eléctricos por unidad
Registro de vehículos eléctricos por unidad.

Las matrículas de vehículos híbridos, por su parte, sumaron 44.605 unidades en el semestre, con un crecimiento de 74,6 % frente a las 25.548 unidades de igual periodo de 2025.

Este segmento representó el 28,3 % del total de vehículos matriculados en el semestre.

En junio se matricularon 8.441 vehículos híbridos, por debajo del récord de mayo (8.926 unidades).

Sumados, eléctricos e híbridos representaron el 43,8 % de las 157.620 matrículas totales del primer semestre de 2026.

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Tags: Colombia, Noticias Valora Analitik, Tesla
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