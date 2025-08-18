Texaco será patrocinador oficial de la Copa Intercontinental Sub20 2025; Conmebol lo anunció

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció la incorporación de Texaco como patrocinador oficial de la Intercontinental Sub20 2025, el duelo final entre Flamengo (ganador de la Conmebol Libertadores de la categoría) y el Barcelona, (campeón de la UEFA Youth League).
En ese sentido, la entidad informó que la asociación con Texaco incluye derechos de branding, activaciones comerciales, presencia digital, activos exclusivos, además de presencia destacada en todas las actividades del torneo, incluyendo ceremonias, eventos promocionales y cobertura mediática internacional.
“La incorporación de Texaco, una marca reconocida por su excelencia e innovación fortalece el prestigio y alcance global de esta competición. En la Conmebol creemos en el poder del deporte para transformar vidas e inspirar a las nuevas generaciones, y este patrocinio es un paso más para seguir elevando el fútbol juvenil dentro y fuera del campo”, explicó Juan Emilio Roa, director comercial y de marketing de la Conmebol.
Mientras que Carolina Marques, gerente de marcas y comunicación de Iconic, propietaria de la marca Texaco, expuso que “patrocinar la Intercontinental Sub20 es más que apoyar a la nueva generación del fútbol. Es un refuerzo de la estrategia de Texaco de posicionarse al lado de la alta performance y del desarrollo continuo”
Y agregó que “esta iniciativa fortalece la conexión emocional con el público y refuerza el papel de Texaco como una marca que impulsa trayectorias de éxito, dentro y fuera de los campos”.
Copa Intercontinental Sub20 2025
La cuarta edición de la Copa Intercontinental Sub20 se disputará el sábado 23 de agosto entre el Barcelona, campeón de la UEFA Youth League, y el Flamengo, campeón de la Conmbeol Libertadores Sub20, en el estadio Maracanã de Río de Janeiro, Brasil.
El Flamengo, que participaba en la Copa Libertadores Sub20 de 2025 como vigente campeón, viajó a Paraguay y terminó líder de su grupo antes de derrotar al Danubio uruguayo en semifinales. En la final se enfrentó a su rival nacional el Palmeiras, y tras empatar 1-1, el Flamengo ganó 3-2 en los penaltis.
Al mes siguiente, el Barcelona aseguró su plaza tras vencer al AZ Alkmaar por 1-0 en las semifinales de la UEFA Youth League en Nyon y derrotar al Trabzonspor por 4-1 en la final.