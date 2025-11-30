The North Face continúa fortaleciendo su presencia en Colombia en un año en el que la marca prevé cerrar con un crecimiento de entre 20 % y 25 % en utilidades.
Así lo confirmó Alan Ohana, regional manager de la compañía, quien conversó con Valora Analitik sobre la operación local, los retos del mercado, las estrategias comerciales y el potencial que ven en el país de cara al cierre de 2025 y al próximo año.
Actualmente, la marca cuenta con ocho tiendas en Colombia —seis en Bogotá y dos en Medellín— además de un canal de comercio electrónico que viene creciendo y operaciones a través de socios mayoristas como Falabella.
Aunque Ohana no reveló el número total de empleados, explicó que cada tienda opera con equipos entre tres y cinco personas, además de un equipo administrativo que incluye áreas de compras, marketing, relaciones públicas y eventos.
El mercado colombiano, asegura, se ha convertido en uno de los más dinámicos de la región. Tras los altibajos generados por la pandemia, la demanda se ha estabilizado y The North Face registra un desempeño sólido: “Colombia viene creciendo muy bien; este año esperamos entre 20% y 25% en utilidades, y las ventas muestran un comportamiento similar”, señaló Ohana.
En el país, The North Face es una marca 100% importada. Sus productos provienen de fábricas ubicadas principalmente en Asia, incluyendo Bangladesh, Vietnam, Tailandia y algunas en China, además de otras operaciones en América. Aunque la compañía ha evaluado la posibilidad de producir ciertas líneas en Colombia —especialmente las de logo wear, que requieren menor tecnología— aún no hay una decisión concreta. Según el directivo, cualquier fábrica local tendría que cumplir los más altos estándares de inspección y calidad global.
Aranceles altos, expansión en wholesale y metas para 2026
Uno de los principales retos para la marca en Colombia es el arancel del 40% sobre vestuario y del 15 % en calzado y accesorios, niveles que —según Ohana— son considerablemente más altos en comparación con países de la región como Chile, donde el arancel es 0 %.
Esto, indica, se refleja directamente en el precio final al consumidor y limita el acceso de los segmentos de menores ingresos. Aun así, The North Face ha trabajado en estrategias para ampliar su alcance, como el desarrollo de productos de entrada más accesibles, manteniendo el estándar global de calidad.
En cuanto a planes de expansión, la compañía no abrirá grandes tiendas nuevas en 2026, pero sí está enfocada en ampliar su presencia en puntos de venta mayoristas y en mejorar la experiencia en las tiendas actuales. “Queremos brindar una experiencia que refleje la tecnología y el valor de nuestros productos. Hemos invertido en mejoras y en fortalecer el servicio al cliente”, destacó.
Actualmente, el 60 % de las ventas proviene del retail directo, 40 % del segmento wholesale y 8 % del e-commerce. Este último es una apuesta de crecimiento, especialmente después de la pandemia, que demostró el potencial del comercio digital en categorías como outdoor y equipamiento técnico.
Ohana también se refirió al entorno competitivo en Colombia. Si bien han llegado nuevas marcas al segmento outdoor, considera que The North Face mantiene una base sólida de clientes fieles, atraídos por la tecnología, durabilidad y desempeño de sus productos. Sobre las importaciones masivas de confecciones, señaló que no afectan directamente su segmento, a menos que se trate de falsificaciones, un fenómeno que sí impacta negativamente a la marca.
Frente a la temporada de fin de año, el directivo asegura que Black Friday y Navidad son dos momentos clave para el desempeño anual. “Siempre hemos tenido una muy buena respuesta del cliente colombiano, y tenemos grandes expectativas para cerrar el año con toda la energía”, afirmó.
Aunque no reveló nuevos socios mayoristas, señaló que se encuentran en negociaciones con otras cadenas interesadas en incorporar la marca. Y sobre la posibilidad de producir en Colombia para abastecer otros mercados, aseguró que sigue sobre la mesa, pero sin avances inmediatos.
Con un consumidor informado y exigente, un mercado que valora la innovación en ropa outdoor y un cierre de año que promete ser sólido, The North Face proyecta mantener su camino de crecimiento en Colombia y consolidarse como una de las marcas líderes del segmento en la región.