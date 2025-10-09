Tiendas ARA, Jumbo o Éxito: Este es el supermercado que vende el pollo asado más barato

El pollo se ha consolidado como una de las comidas preferidas por los colombianos. Un estudio realizado por Mall & Retail reveló que el 18,5 % de los visitantes a los centros comerciales elige este alimento, lo que lo ubica como la segunda opción gastronómica más consumida en el país, solo por debajo de las hamburguesas.
En los últimos años, el pollo asado ha ganado una fuerte presencia en los barrios de Colombia, donde numerosos restaurantes dedicados exclusivamente a esta preparación operan en distintas regiones del territorio nacional. Aunque muchos de estos negocios compiten con grandes cadenas, el informe señala que Frisby se mantiene como la marca líder en ventas, con aproximadamente 12,5 millones de unidades anuales. Otras marcas como Kokoriko y KFC también registran una alta preferencia entre los consumidores.
No obstante, los supermercados han logrado posicionarse como competidores relevantes en la venta de pollo asado. Cadenas como Éxito, Tiendas ARA, Jumbo y Olímpica han incrementado significativamente sus ventas, incluso superando en algunos casos a los asaderos tradicionales de barrio.
El estudio de Mall & Retail destacó particularmente el caso de Tiendas ARA, que alcanza un promedio anual de 11,4 millones de pollos asados vendidos, lo que equivale a cerca de 950.000 unidades mensuales. Estas cifras reflejan una tendencia positiva en la comercialización de este producto dentro de los supermercados, impulsada principalmente por políticas de precios competitivos y la variedad de presentaciones disponibles.
En los asaderos convencionales, el precio promedio de un pollo asado se ubica alrededor de los $30.000, e incluso puede superar este valor dependiendo de la zona o el tipo de acompañamiento. En contraste, los supermercados han logrado ofrecer alternativas más accesibles, lo que ha favorecido su crecimiento en el mercado.
¿Cuál supermercado ofrece el pollo asado más económico?
Diversas cadenas comerciales en Colombia ofrecen este producto con ligeras variaciones en su precio y presentación. Aunque Tiendas ARA lidera en volumen de ventas, su pollo asado tiene un valor estándar de $19.990, precio que puede fluctuar según la demanda y las promociones vigentes. Este producto se comercializa empacado al vacío y sin acompañamientos, lo que le permite mantener un costo más bajo.
Recomendado: Tradicional asadero de pollos en Colombia hizo inesperado cambio que sorprenderá a sus clientes
Por su parte, Almacenes Éxito también ha consolidado su presencia en este segmento, ofreciendo el pollo asado con un acompañamiento de papa por un precio de $20.900. Esta presentación ha ganado aceptación entre los consumidores por su conveniencia y disponibilidad en la mayoría de sus puntos de venta.
En el caso de Jumbo, la cadena ofrece dos alternativas: una primera opción de pollo asado empacado al vacío con papa salada por $20.990, y una segunda opción en combo con gaseosa y papas por $24.490.
Si bien el precio de Tiendas ARA resulta más económico frente a sus competidores, Jumbo presenta una opción más completa que puede resultar atractiva para quienes buscan una comida lista para consumir. En última instancia, la elección del establecimiento depende de las preferencias de cada consumidor, ya sea por el precio, la presentación o los acompañamientos incluidos.