Tiendas ARA lanzó descuento en electrodomésticos: Artículos de alta calidad desde $12.990

Tiendas ARA continúa consolidando su presencia en el mercado gracias a un modelo de negocio que le ha permitido expandirse de manera sostenida en el territorio nacional. Como parte de sus estrategias comerciales, la cadena ha presentado una nueva campaña de descuentos dirigida a consumidores que buscan equipar o renovar su cocina sin realizar un gasto elevado.
En su portal web, la compañía detalla una amplia oferta de productos culinarios, que incluyen desde utensilios básicos hasta pequeños electrodomésticos. La propuesta se caracteriza por ofrecer precios competitivos que se ajustan a las posibilidades económicas de los clientes, sin comprometer la calidad de los artículos.
Electrodomésticos destacados en la promoción de Tiendas ARA
Uno de los productos más llamativos de la campaña es una olla a presión eléctrica con un valor de $199.000. De acuerdo con comparaciones realizadas con otros establecimientos, este mismo producto puede encontrarse en el mercado a precios que rondan los $300.000.
Otro artículo incluido en la promoción es un extractor de jugos, disponible por $129.990. Este tipo de electrodoméstico ha ganado presencia en los hogares debido a su facilidad de uso y a los beneficios asociados al consumo de jugos naturales, libres de conservantes y azúcares añadidos.
Asimismo, se ofrece una freidora de aire (air fryer) por $249.990, una opción que ha ganado popularidad entre quienes desean preparar alimentos reduciendo el uso de aceite, pero manteniendo el sabor y la textura de las preparaciones.
El listado también incluye una cafetera con un precio de $78.990. Para complementar esta compra, los clientes pueden adquirir un espumador de leche eléctrico por $12.990, ideal para elaborar bebidas a base de café, como capuchinos o lattes, en casa.
Las promociones anunciadas por Tiendas ARA están disponibles tanto en sus tiendas físicas a nivel nacional como en su portal web. La vigencia de estas ofertas será hasta agotar existencias.