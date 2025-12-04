Tiendas D1 hizo nuevo lanzamiento para que usuarios tengan mejor opción para mercar

Con el propósito de fortalecer sus canales de comunicación y facilitar la experiencia de quienes realizan sus compras en sus establecimientos, Tiendas D1 anunció la puesta en marcha de un nuevo canal de atención a través de WhatsApp. La cadena indicó que esta herramienta se incorpora a su estrategia para ofrecer información accesible y actualizada a los consumidores, en línea con su meta de consolidarse como una opción cercana y confiable en el mercado nacional.
De acuerdo con la empresa, la habilitación de este servicio responde a la necesidad de contar con un espacio directo en el que los usuarios puedan consultar novedades, revisar actualizaciones relevantes y conocer los productos disponibles en las tiendas. La compañía explicó que la intención es brindar un mecanismo práctico que permita a los compradores mantenerse informados sobre los surtidos que conforman la oferta diaria, así como sobre los cambios o incorporaciones que puedan influir en la planificación de sus compras habituales.
A través de este canal de WhatsApp, los usuarios tendrán acceso a información sobre promociones, lanzamientos, recomendaciones y otros datos que la marca considere de interés general. Con ello, se busca que las familias puedan organizar su mercado con mayor eficiencia, al disponer en un solo lugar de detalles sobre precios, disponibilidad y características de los productos que integran el catálogo de D1. La compañía señaló que esta iniciativa permitirá agilizar la comunicación con los clientes, evitando que deban recurrir a distintas fuentes para resolver inquietudes o mantenerse actualizados respecto a las novedades de la marca.
Asimismo, Tiendas D1 aclaró que este nuevo canal no sustituye los medios ya existentes, sino que se incorpora como una alternativa adicional para quienes prefieren la inmediatez de la mensajería móvil. La empresa precisó que la plataforma fue diseñada para ofrecer una experiencia sencilla y fluida, sin procesos extensos o requisitos que dificulten el acceso, de manera que cualquier usuario pueda consultar la información disponible de forma rápida y sin interrupciones.