Tiendas D1 se convirtió en corresponsal de este banco: Usuarios podrán hacer retiros de hasta $2 millones

BBVA Colombia anunció recientemente la implementación de un acuerdo operativo con la cadena de Tiendas D1, mediante el cual ampliará de forma significativa los puntos de acceso a servicios transaccionales para sus usuarios en todo el país. Esta alianza incorpora a la totalidad de los establecimientos de la marca como lugares autorizados para realizar retiros de efectivo con tarjetas débito del banco, con el propósito de facilitar el acceso a recursos y fortalecer los mecanismos de inclusión financiera tanto en zonas urbanas como rurales.
A partir de esta integración, los titulares de cuentas de ahorro y corriente podrán retirar dinero en cualquier Tienda D1 bajo los mismos protocolos de seguridad y verificación que operan en los canales tradicionales. Cada transacción permitirá obtener hasta $700.000, y el límite acumulado diario será de $2.100.000. El servicio se habilita a través de la plataforma de corresponsales bancarios, lo que asegura procesos estandarizados, soporte tecnológico y trazabilidad en cada operación, elementos claves para mantener la confiabilidad en el manejo de efectivo.
Con la incorporación de estos nuevos puntos, BBVA amplía de manera notable su cobertura al sumar 2.700 sitios adicionales distribuidos en ciudades principales, municipios intermedios y áreas con menor presencia de infraestructura bancaria. En total, la entidad alcanza una red cercana a los 60.000 corresponsales, lo que la posiciona como una de las más robustas dentro del sistema financiero colombiano y consolida su estrategia para acercar los servicios a diversos segmentos de la población, incluidos aquellos que requieren alternativas de acceso más inmediatas.
El banco señaló que esta decisión responde a los hábitos actuales de los usuarios, quienes priorizan soluciones ágiles y accesibles para sus operaciones habituales. En este sentido, la presencia de supermercados en barrios, comunas y zonas de alta circulación convierte a D1 en un aliado estratégico para facilitar servicios financieros sin la necesidad de desplazamientos prolongados ni esperas en oficinas físicas. La entidad destacó, además, que este tipo de convenios contribuye al uso eficiente de los puntos de atención existentes en el territorio, permitiendo a los clientes realizar gestiones básicas mientras aprovechan sus actividades cotidianas.