Tiendas D1 continúa fortaleciendo su presencia en el sector retail colombiano mediante una estrategia orientada a ampliar su portafolio y responder a las necesidades cotidianas de los hogares. La compañía, reconocida por su enfoque en productos prácticos y a precios accesibles, ha incorporado nuevas categorías que combinan funcionalidad, calidad y costos competitivos, con el propósito de ofrecer alternativas que se ajusten a las dinámicas de consumo actuales.
Esta expansión en su oferta responde a la comprensión de que los hogares destinan parte importante de su presupuesto no solo a alimentos, sino también a productos esenciales para el uso diario. Con este panorama, D1 ha identificado oportunidades para diversificar y presentar opciones que aporten conveniencia y generen alivios económicos para los consumidores. La selección de nuevas referencias busca mantener la coherencia con el modelo de negocio de la compañía, centrado en facilitar el acceso a artículos que cumplen con estándares de calidad y que, al mismo tiempo, resultan asequibles para distintos segmentos de la población.
En este contexto, la cadena lanzó recientemente un producto que se suma a su catálogo de alimentos preparados y que tiene una fuerte conexión con la tradición culinaria colombiana: el tamal tolimense. Este plato, representativo de la región Andina, se consume ampliamente durante todo el año, pero adquiere especial relevancia en la temporada decembrina, cuando aumenta su demanda en celebraciones familiares y reuniones típicas de fin de año.
Según informó Tiendas D1, el tamal ofrecido bajo su marca es elaborado a partir de harina de maíz y contiene una mezcla de ingredientes propios de la receta tradicional. La presentación es de 400 gramos y está diseñada para brindar facilidad de consumo, ya que el producto se encuentra listo para calentar, lo que permite disfrutarlo sin necesidad de una preparación adicional. Esta característica se ajusta a las preferencias de los consumidores que buscan opciones prácticas para complementar sus comidas diarias o incorporar en celebraciones especiales.
¿Cuánto cuesta el tamal que vende Tiendas D1?
Uno de los aspectos destacados del nuevo producto es su empaque al vacío, que contribuye a preservar las condiciones del alimento y garantiza mayor seguridad en su manipulación y almacenamiento. Además, el paquete se comercializa en formato 2×1, lo que permite adquirir dos unidades por un solo precio, convirtiéndose en una alternativa conveniente para los clientes que desean optimizar su presupuesto sin sacrificar sabor o tradición.
El costo del paquete, fijado en $9.550, representa una opción accesible para quienes buscan incorporar este plato típico a su mesa. El valor competitivo refuerza la apuesta de D1 por ofrecer alimentos que respondan tanto a las preferencias culturales como a las necesidades económicas de los consumidores.