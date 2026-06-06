BMW sacó nueva e imponente moto: Alto cilindraje, mayor seguridad y potencia a un gran precio

BMW Motorrad presentó en Colombia la nueva F450GS, una motocicleta diseñada para convertirse en el punto de entrada a la reconocida familia GS de la marca alemana. Este lanzamiento busca atraer a motociclistas que desean combinar el uso urbano diario con recorridos de aventura, un segmento que continúa ganando relevancia dentro del mercado de las motocicletas de mediana cilindrada.
La nueva referencia introduce el concepto “URBEX”, una propuesta que integra la movilidad cotidiana con la posibilidad de explorar carreteras secundarias, caminos destapados y rutas fuera del asfalto. Con esta estrategia, BMW pretende acercar la experiencia GS a una nueva generación de usuarios que requieren versatilidad sin sacrificar prestaciones ni tecnología.
En el apartado mecánico, la BMW F 450 GS incorpora un motor bicilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por agua, con una cilindrada de 420 centímetros cúbicos. Este propulsor desarrolla una potencia máxima de 48 caballos de fuerza a 8.750 revoluciones por minuto y un torque de 43 Nm a 6.750 rpm. Gracias a estas cifras, la motocicleta puede alcanzar una velocidad máxima cercana a los 165 kilómetros por hora, ofreciendo un equilibrio entre desempeño, eficiencia y capacidad para trayectos de larga distancia.
La transmisión es mecánica de seis velocidades e incorpora un embrague multidisco bañado en aceite con sistema antirrebote, una característica que mejora el control durante reducciones bruscas de marcha. Además, cuenta con un tanque de combustible con capacidad útil de 3,7 galones y cumple con la normativa europea de emisiones EU 5+, uno de los estándares ambientales más exigentes de la industria.
Tecnología enfocada en seguridad y confort
Uno de los aspectos más destacados de la F 450 GS es su equipamiento tecnológico orientado a la seguridad. Todas las versiones incluyen ABS Pro BMW Motorrad, Control Dinámico de Frenado (DBC), Control Dinámico de Tracción (DTC) y el sistema MSR, encargado de gestionar el frenado del motor para mejorar la estabilidad en diferentes condiciones de conducción.
La motocicleta también incorpora una pantalla TFT a color de 6,5 pulgadas con conectividad para dispositivos móviles, puerto USB-C e iluminación completamente LED. A esto se suman los modos de conducción Pro, que permiten adaptar el comportamiento de la moto mediante configuraciones Rain, Road, Enduro y Enduro Pro, según las condiciones del terreno.
El equipamiento se complementa con asistente de cambios Pro, puños calefactables, protectores de manos, palancas ajustables y un computador de a bordo que suministra información relevante para el conductor durante cada recorrido.
En materia de parte ciclo, la BMW F 450 GS utiliza un chasis tubular de acero acompañado por un subchasis de características similares. La suspensión delantera está compuesta por una horquilla invertida KYB de 43 milímetros con 180 milímetros de recorrido, mientras que en la parte posterior incorpora un sistema KYB WAD con ajustes de precarga y amortiguación.
El sistema de frenado incluye un disco delantero flotante de 310 milímetros con pinza radial Brembo de cuatro pistones y un disco trasero de 240 milímetros fabricado por ByBre, ambos respaldados por el sistema ABS Pro.
En cuanto a dimensiones, la motocicleta registra una longitud total de 2.161 milímetros, una anchura de 869 milímetros y una altura de 1.210 milímetros. La altura del asiento alcanza los 845 milímetros y el peso en orden de marcha, con el tanque lleno, se sitúa en 178 kilogramos.
Las ruedas de aleación de aluminio cuentan con una configuración de 19 pulgadas en la parte delantera y 17 pulgadas en la trasera, una combinación habitual en motocicletas de aventura que permite un comportamiento equilibrado tanto en carretera como en superficies irregulares.
Según explicó Alejandro Millán, representante de la marca en Colombia, el objetivo de este lanzamiento es ampliar el acceso a la experiencia GS, ofreciendo una motocicleta capaz de responder a las necesidades de movilidad urbana sin perder las capacidades que caracterizan a la familia adventure de BMW.
La nueva BMW F 450 GS llegará al mercado colombiano en tres versiones. La F450GS Black modelo 2026 tendrá un precio de $46.990.000; la F450GS Sport modelo 2026 costará $49.990.000; mientras que la F450GS GS Trophy modelo 2027 estará disponible por $56.990.000.