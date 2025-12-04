BMW crece por encima del promedio de América Latina y estas son las causas

En un balance positivo de los primeros diez meses de 2025, BMW Group indicó a Valora Analitik que registró un desempeño robusto en la región latinoamericana, marcado por un crecimiento que supera al mercado general y una estrategia dual que fortalece tanto su segmento de entrada como el de lujo y alta gama.
En conversación con este medio, Reiner Braun, presidente y director de BMW para América Latina, dijo que el mercado automotor total en Latinoamérica crece a un ritmo del 8,5 %, pero la marca lo hace aún más rápido, con un aumento del 10,1 % en los primeros nueve meses del año. Este impulso consolida su octavo año consecutivo como líder en el segmento premium de la región.
El crecimiento
Por un lado, la marca Mini, enfocada en el segmento de automóviles compactos y subcompactos premium, registra un crecimiento del 16 % en la región. Por el otro, los modelos de lujo BMW como la Serie 7 y la X7, así como los vehículos de alta performance de las líneas M y M Performance, presentan incrementos del 40 % y 37 %, respectivamente.
También: Ventas de carros híbridos y eléctricos siguen creciendo con respecto a 2024, pero no superaron las de octubre
“Crecemos en los dos lados: con la marca Mini en el segmento de entrada, y con modelos como la Serie 7 y X7 en lujo, donde superamos el 40 % de crecimiento”, indicó Braun, y agregó que, en 25 de 27 mercados, son número uno este año.
El presidente dijo además que se destacan avances fuertes en Colombia, con un crecimiento superior al 20 %, así como en Brasil y México.
Las claves
Desde la compañía indicaron que entre los factores que han aportado al crecimiento que ha tenido la marca están la baja del dólar, menor inflación y reducción de tasas en la región. No obstante, subrayan que su ventaja fundamental radica en la ‘apertura tecnológica’ (Technology Openness).
“Ofrecemos todo lo que el cliente requiere”, explicó el ejecutivo, destacando que BMW es la única marca premium que presenta toda la gama de propulsiones: motores de gasolina, híbridos leves (mild hybrid), híbridos enchufables (plug-in hybrid), 100 % eléctricos y, en el caso de Brasil, motores flex para etanol. Incluso están trabajando en el desarrollo de hidrógeno, con planes de iniciar producción en 2028.
Actualmente, el 20 % de las ventas del grupo en Latinoamérica corresponden a vehículos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables), una cifra que esperan incrementar.
Las proyecciones para 2026
De cara a 2026, Braun dijo que la apuesta de la marca serán lanzamientos de productos clave. El nuevo X3, que llegará a su primer año con capacidad plena, y la nueva plataforma completamente eléctrica de Mini.
Además, anunció la llegada de la ‘Nueva Clase’, una plataforma eléctrica que debutará en 2026 con avances en autonomía, velocidad de carga, carga bidireccional y un sistema de interfaz de usuario completamente renovado.
En cuanto a inversiones, el ejecutivo contó que en México, la planta de San Luis Potosí —la más grande del grupo en el hemisferio sur y que exporta a 80 países— está siendo preparada con una inversión de US$800 millones para producir la ‘Nueva Clase’, sumándose a una inversión total en la planta que ronda los US$2.000 millones.
Recientemente, también se lanzó en Brasil un centro de desarrollo de software (IT Hub) en sociedad con Techworks, con una inversión planificada de US$100 millones en cinco años.
Colombia para BMW
Para BMW Group, el mercado más grande de Latinoamérica es México, seguido por Brasil, y Colombia ocupa el tercer lugar a nivel regional, pero es el mercado más grande entre los gestionados por importadores y lleva tres años como líder en el segmento premium.
Frente al aumento de competencia, la marca ve esto como algo positivo que los impulsa a mejorar. Su respuesta se centra en mantener su ventaja tecnológica, la excelencia en servicio al cliente y su ‘huella local’, que incluye una red de socios y la proximidad de sus plantas.
Recomendado: Ventas de carros de lujo cayeron en Colombia por primera vez en el año: estas marcas lideran
En Colombia, esto se materializa con la renovación de sus vitrinas bajo un nuevo concepto global más cálido y digitalizado, que incluye tecnología como ‘Proactive Care’ para anticipar el mantenimiento de los vehículos.
Aunque el ejecutivo no aseguró que el crecimiento de dos dígitos se mantendrá en 2026, afirmó con confianza que tienen “todo lo necesario para tener otro año muy fuerte” y aspiran a su noveno año de liderazgo consecutivo.
Los modelos más vendidos en la región son el X1, la Serie 3 y el X3, reflejando la fuerza en los segmentos de volumen. Sin embargo, el crecimiento en los segmentos altos y de performance ha sido clave.