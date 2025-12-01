Ventas de carros híbridos y eléctricos siguen creciendo con respecto a 2024, pero no superaron las de octubre

Las ventas de vehículos eléctricos en Colombia entre enero y noviembre crecieron un 127,7 % en comparación con el mismo período de 2024, con un total de 16.490 unidades, según el más reciente informe de la Andi y Fenalco.
Solo en noviembre se comercializaron 2.034 carros de este tipo y se registró un aumento del 28,7 % con respecto a ese mismo mes de 2024. Sin embargo, no se superaron las ventas de octubre pasado, cuando fueron 2.090.
Por otro lado, las ventas de automóviles híbridos crecieron un 60,6 % los primeros 11 meses del año con 59.518 comercializadas, siendo julio (7.636), septiembre (7.102) y octubre (6.902) los mejores meses.
Para noviembre, se comercializaron 6.264 vehículos híbridos, o sea, 29,5 % más que ese mismo mes en 2024.
Aunque para los dos segmentos hubo una leve caída en las ventas en comparación con octubre, el crecimiento sigue siendo notable en contraste con el año anterior.
Entre los carros más vendidos entre enero y noviembre de 2025 están: el KIA K3 (8.758), que tiene versión híbrida; Renault Duster (7.784); Mazda CX-30 (7.778), con versiones híbridas ligeras; Toyota Corolla Cross (7.192), hay versiones híbridas; KIA Picanto (6.500); Foton BJ (6.093); Chevrolet Onix (5.727); Mazda 2 (5.138); Renault Kardian (4.440) y BYD Yuan Up (4.408), que es eléctrico.
Recomendado: Este es el top 10 de las marcas de carros más vendidas en Colombia
Así las cosas, se puede afirmar que del top 10 de vehículos más vendidos en el país, tres están disponibles en versiones híbridas y uno es 100 % eléctrico.
En el acumulado entre enero y noviembre del 2025, se han matriculado 224.070 vehículos nuevos, presentando un crecimiento acumulado del 27,6 % respecto al mismo periodo del 2024.