Entre enero y noviembre de 2025, en Colombia se han vendido 224.070 vehículos, de los cuales, 23.791 fueron comercializados el mes pasado, así lo reveló el más reciente informe de Fenalco y la Andi.
De acuerdo con el documento, en lo que va del año, los tipos de automotores más apetecidos son: SUV (125.974), automóviles (56.557) y pick ups (14.668).
Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de noviembre fueron: Renault, Kia, Chevrolet, Mazda y Suzuki con participaciones de mercado en el orden de 15,1 %, 14,9 %, 8,6 %, 8,3 % y 5,7 % representando el 52,6 % del total de vehículos matriculados en el penúltimo mes del año.
Durante el decimoprimero las participaciones por línea fueron: Kia K3 con el 4,6 %, Mazda CX-30 con el 3,9 %, Renault Duster con el 3,7 %, Kia Picanto con el 3,6 % y Chevrolet Onix con el 3,4 % del mercado; estas cinco líneas representaron el 19,3 % del total matriculado.
Por otro lado, entre enero y noviembre las participaciones por línea fueron: Kia K3 con el 3,9 %, Renault Duster con el 3,5 %, Mazda Cx-30 con el 3,5 %, Toyota Corolla Cross con el 3,2 %, y Kia Picanto con el 2,9 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 17 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2025.
Las marcas que más vendieron carros en noviembre
Renault: 3.586 (16,1 % más en comparación con noviembre de 2024)
Kia: 3.547 (28,4 %)
Chevrolet: 2.049 (4,8 %)
Mazda: 1.982 (0,6 %)
Suzuki: 1.350 (41,1 %)
Nissan: 1.338 (8,8 %)
Toyota: 1.213 (-47,6)
Hyundai: 1.193 (15,7 %)
Volkswagen: 1.013 (15,1 %)
BYD: 994 (12,2 %)
*Porcentajes comparados con noviembre de 2024.
Y, las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y noviembre fueron: Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 13,5 %, 13,3 %, 9,8 %, 8,5 % y 8,4 % representando el 53,6 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2025.