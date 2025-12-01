Ventas de vehículos en Colombia en noviembre no superaron las de octubre y septiembre, pese al Salón del Automóvil

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco) presentaron el informe de venta de vehículos en Colombia del mes de noviembre, y aunque se superaron las 20.000 unidades, hubo una disminución en comparación con octubre y septiembre pasados.
Para el decimoprimero mes de 2025, el sector automotor alcanzó 23.791 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 9 % frente al mismo mes de 2024.
Además, el registro de vehículos eléctricos crece un 28,7 % con 2.034 unidades respecto a noviembre de 2024, y el de híbridos crece un 29,5 % con 6.264 unidades.
Por otro lado, los segmentos que presentaron un crecimiento destacado fueron las camionetas con un incremento del 53 %, seguidos por los comerciales de carga y los automóviles con incrementos del 21,3 % y 12,3 % en comparación con noviembre del año anterior.
En noviembre de 2025, las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Sincelejo, con un aumento del 73,2 %, seguida por Villavicencio, con un 63,7 %, y Manizales, con un 57,5 %. También se destacaron Montería y Armenia con crecimientos del 56 % y 46 %, respectivamente.
En total, entre enero y noviembre se han vendido en Colombia 224.070 vehículos, es decir, un crecimiento acumulado del 27,6 % respecto al mismo periodo del 2024.
Registro por tipo de vehículos
SUV: 12.338 unidades
Automóviles: 5.633
Pickups: 1.568
Comerciales carga: 915
Camionetas: 521
Taxis: 519
Comerciales pasajeros: 248.
Vans: 71
Cuadriciclos: 11
* Unidades comercializadas en noviembre.
Recomendado: En Colombia se vendió a octubre la misma cantidad de vehículos que en todo 2024: estas son las marcas que más crecen
Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de noviembre fueron: Renault, Kia, Chevrolet, Mazda y Suzuki con participaciones de mercado en el orden de 15,1 %, 14,9 %, 8,6 %, 8,3 % y 5,7 %, representando el 52,6 % del total de vehículos matriculados en el penúltimo mes del año.