Famoso supermercado ganó terreno a Ara y D1: Confirmó gran hito empresarial

Los formatos de bajo costo como Tiendas ARA y D1 han ganado una participación cada vez mayor en el mercado colombiano durante los últimos años. Su modelo de negocio, basado en ofrecer productos a precios competitivos, ha transformado los hábitos de compra de millones de consumidores y ha elevado la competencia dentro del sector retail.
Sin embargo, más allá de las estrategias comerciales, varias cadenas del país también han enfocado sus esfuerzos en fortalecer sus procesos internos y avanzar en materia de sostenibilidad. En ese contexto, Olímpica anunció que alcanzó un nuevo hito al obtener la certificación ISO 50001 para su Sistema de Gestión de la Energía (SGE), reconocimiento otorgado por ICONTEC que valida las prácticas implementadas por la compañía para optimizar el uso de la energía y mejorar continuamente su desempeño operativo.
La certificación tiene un alcance inicial en cinco instalaciones ubicadas en Barranquilla: la Dirección General, localizada en el Centro Comercial Portal del Prado, y las Supertiendas Olímpica de la carrera 53, Recreo, Le Meridiem y Tanganazo. En estos puntos se han consolidado procesos de medición, control y seguimiento del consumo energético, permitiendo establecer indicadores que facilitan la toma de decisiones orientadas a la eficiencia y al aprovechamiento de los recursos.
Uno de los proyectos más relevantes dentro de esta estrategia ha sido la implementación de sistemas fotovoltaicos en 180 establecimientos comerciales distribuidos en diferentes regiones del país. Gracias a esta infraestructura, la compañía ha generado más de 95 gigavatios hora (GWh) de energía renovable, una cifra equivalente al consumo anual de aproximadamente 54.720 hogares colombianos.
La modernización de los sistemas de iluminación también ha tenido un impacto significativo. Desde 2017, Olímpica ha reemplazado más de 150.000 luminarias convencionales por tecnología LED en tiendas, oficinas y centros de distribución. Esta medida ha permitido reducir hasta en un 60 % el consumo energético asociado a la iluminación, uno de los componentes con mayor participación dentro de la demanda eléctrica de las instalaciones comerciales.
A estas acciones se suma la renovación de equipos de refrigeración y climatización. Durante 2025, la empresa sustituyó más de 200 unidades por tecnologías de menor consumo energético, logrando reducciones de hasta un 7 % en la demanda eléctrica de estos sistemas. De manera complementaria, la implementación de plataformas de monitoreo remoto ha permitido supervisar en tiempo real el funcionamiento de equipos instalados en tiendas y centros logísticos, generando ahorros cercanos al 12 % en los procesos de refrigeración.