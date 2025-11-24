¿Tiene saldos pendientes con la DIAN?: Así podrá ponerse al día

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) llevará a cabo una Feria Nacional de Servicios con énfasis en cobro el próximo 26 de noviembre, dirigida a 43.000 contribuyentes con obligaciones pendientes por un valor cercano a los $6,7 billones.
La mayor concentración de cartera se encuentra en Bogotá, con una deuda de $1,56 billones; Medellín, con $921.392 millones; Santa Marta, con $795.673 millones; Barranquilla, con $765.828 millones; y Cali, con $648.208 millones.
Así funcionará la jornada de la DIAN
Durante esta jornada, la DIAN ofrecerá soluciones efectivas para que los ciudadanos morosos normalicen su situación tributaria antes de que avancen los procesos administrativos, priorizando a los contribuyentes con obligaciones pendientes por concepto de IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo, entre otros.
La estrategia busca facilitar el pago de las obligaciones pendientes, prevenir sanciones posteriores y brindar acompañamiento directo para resolver trámites vinculados al cumplimiento tributario.
Para garantizar una atención ágil y una experiencia de servicio óptima, la entidad citó previamente a los contribuyentes a través de correo electrónico. No obstante, la feria también estará abierta a quienes deseen asistir de manera voluntaria, asegurando análisis detallado de cada caso sin filas y con orientación especializada.
En Bogotá, la Feria de Servicios se realizará en la Escuela de Impuestos y Aduanas (Avenida El Dorado #75-60) y en la Dirección Seccional de Impuestos (Carrera 6 # 15 – 32), de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Los contribuyentes encontrarán servicios como información de cobranzas, orientación sobre facilidades de pago, corrección de inconsistencias, solicitud de devolución y compensación, inscripción o actualización del RUT, y orientación tributaria, aduanera y cambiaria.
Finalmente, en el resto del país, la jornada tendrá lugar en las 34 direcciones seccionales de Impuestos con competencia para el cobro, que se muestran a continuación:
|Ciudad
|Dirección
|Arauca
|Carrera 20 calle 31 esquina
|Armenia
|Carrera 14 n.° 20A – 22
|Barrancabermeja
|Calle 49 n.° 9 – 09, edificio Luisa
|Barranquilla
|Calle 77 n.° 59 – 35, Centro Empresarial Las Américas 3, piso 17
|Bogotá
|Avenida 26 n.° 75-60, Escuela DIAN
|Bogotá
|Carrera 6 n.° 15 – 32, piso 2
|Bucaramanga
|Calle 36 n.° 14 – 03
|Buenaventura
|Calle 3 n.° 2A – 18
|Cali
|Calle 11 n.° 3-18, piso 1
|Cartagena
|Calle 28 3a. Avenida n.° 25 – 04, barrio Manga
|Cúcuta
|Calle 8A n.° 3 – 50, edificio Santander, Palacio Nacional, piso 1
|Florencia
|Carrera 11 n.° 13 – 39, piso 1, barrio Centro
|Girardot
|Calle 16 n.° 10 – 51, barrio Centro, edificio DIAN
|Ibagué
|Carrera 3 n.° 9 – 01, piso 1
|Leticia
|Carrera 11 n.° 8 – 25
|Manizales
|Carrera 23 n.° 74 – 35, sector Milán
|Medellín
|Carrera 52 n.° 42 – 43, edificio La Alpujarra
|Montería
|Carrera 2 n.° 33 – 40, Palacio Nacional
|Neiva
|Calle 7 n.° 6 – 36, Edificio Nacional
|Palmira
|Calle 32 n.° 29 – 08
|Pasto
|Calle 17 n.° 24 – 35
|Pereira
|Calle 14 Bis n.° 5 – 29, edificio Pinares Plaza
|Popayán
|Carrera 8 n.° 1 – 36, edificio Portal El Molino
|Puerto Asís
|Carrera 34 con calle 14 esquina, barrio Kennedy
|Quibdó
|Carrera 1 n.° 22 – 126
|Riohacha
|Calle 2 n.° 6 – 48
|San Andrés
|Avenida Newball Muelle Marítimo
|Santa Marta
|Carrera 5 n.° 17 – 04
|Sincelejo
|Calle 23 n.° 18 – 77
|Sogamoso
|Calle 13 n.° 10 – 71
|Tuluá
|Carrera 26 n.° 27 – 82
|Tunja
|Calle 20 n.° 9 – 40
|Valledupar
|Calle 16 n.° 9 – 44, edificio Caja Agraria, piso 1
|Villavicencio
|Calle 40 n.° 33A – 27- 29, edificio Oriana, Centro
|Yopal
|Carrera 20 n.° 7 – 28