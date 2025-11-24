Finanzas personales

¿Tiene saldos pendientes con la DIAN?: Así podrá ponerse al día

DIAN
¿Tiene saldos pendientes con la DIAN?: Así podrá ponerse al día. Foto: BBVA / Pexels - Nataliya Vaitkevich

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) llevará a cabo una Feria Nacional de Servicios con énfasis en cobro el próximo 26 de noviembre, dirigida a 43.000 contribuyentes con obligaciones pendientes por un valor cercano a los $6,7 billones.

La mayor concentración de cartera se encuentra en Bogotá, con una deuda de $1,56 billones; Medellín, con $921.392 millones; Santa Marta, con $795.673 millones; Barranquilla, con $765.828 millones; y Cali, con $648.208 millones.

Así funcionará la jornada de la DIAN

Durante esta jornada, la DIAN ofrecerá soluciones efectivas para que los ciudadanos morosos normalicen su situación tributaria antes de que avancen los procesos administrativos, priorizando a los contribuyentes con obligaciones pendientes por concepto de IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo, entre otros.

La estrategia busca facilitar el pago de las obligaciones pendientes, prevenir sanciones posteriores y brindar acompañamiento directo para resolver trámites vinculados al cumplimiento tributario.

Para garantizar una atención ágil y una experiencia de servicio óptima, la entidad citó previamente a los contribuyentes a través de correo electrónico. No obstante, la feria también estará abierta a quienes deseen asistir de manera voluntaria, asegurando análisis detallado de cada caso sin filas y con orientación especializada.

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Foto: Contraloría.

Recomendado: Recaudo tributario de la DIAN estaría $8,3 billones por debajo de la meta este año

En Bogotá, la Feria de Servicios se realizará en la Escuela de Impuestos y Aduanas (Avenida El Dorado #75-60) y en la Dirección Seccional de Impuestos (Carrera 6 # 15 – 32), de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Los contribuyentes encontrarán servicios como información de cobranzas, orientación sobre facilidades de pago, corrección de inconsistencias, solicitud de devolución y compensación, inscripción o actualización del RUT, y orientación tributaria, aduanera y cambiaria. 

Finalmente, en el resto del país, la jornada tendrá lugar en las 34 direcciones seccionales de Impuestos con competencia para el cobro, que se muestran a continuación:

CiudadDirección
AraucaCarrera 20 calle 31 esquina
ArmeniaCarrera 14 n.° 20A – 22
BarrancabermejaCalle 49 n.° 9 – 09, edificio Luisa
BarranquillaCalle 77 n.°  59 – 35, Centro Empresarial Las Américas 3, piso 17
BogotáAvenida 26 n.° 75-60, Escuela DIAN
BogotáCarrera 6 n.° 15 – 32, piso 2
BucaramangaCalle 36 n.° 14 – 03
BuenaventuraCalle 3 n.° 2A – 18
CaliCalle 11 n.° 3-18, piso 1
CartagenaCalle 28 3a. Avenida n.° 25 – 04, barrio Manga
CúcutaCalle 8A n.° 3 – 50, edificio Santander, Palacio Nacional, piso 1
FlorenciaCarrera 11 n.° 13 – 39, piso 1, barrio Centro
GirardotCalle 16 n.° 10 – 51, barrio Centro, edificio DIAN
IbaguéCarrera 3 n.° 9 – 01, piso 1
LeticiaCarrera 11 n.° 8 – 25
ManizalesCarrera 23 n.° 74 – 35, sector Milán
MedellínCarrera 52 n.° 42 – 43, edificio La Alpujarra
MonteríaCarrera 2 n.° 33 – 40, Palacio Nacional
NeivaCalle 7 n.° 6 – 36, Edificio Nacional
PalmiraCalle 32 n.° 29 – 08
PastoCalle 17 n.° 24 – 35
PereiraCalle 14 Bis n.° 5 – 29, edificio Pinares Plaza
PopayánCarrera 8 n.° 1 – 36, edificio Portal El Molino
Puerto AsísCarrera 34 con calle 14 esquina, barrio Kennedy
QuibdóCarrera 1 n.° 22 – 126
RiohachaCalle 2 n.° 6 – 48
San AndrésAvenida Newball Muelle Marítimo
Santa MartaCarrera 5 n.° 17 – 04
SincelejoCalle 23 n.° 18 – 77
SogamosoCalle 13 n.° 10 – 71
TuluáCarrera 26 n.° 27 – 82
TunjaCalle 20 n.° 9 – 40
ValleduparCalle 16 n.° 9 – 44, edificio Caja Agraria, piso 1
VillavicencioCalle 40 n.° 33A – 27- 29, edificio Oriana, Centro
YopalCarrera 20 n.° 7 – 28
