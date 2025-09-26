TikTok será vendida en EE. UU.: Trump aprueba acuerdo por US$14.000 millones

Este viernes 26 de septiembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que avala formalmente el plan de venta de las operaciones de TikTok en EE. UU., cumpliendo con los requisitos de una ley de seguridad nacional vigente desde 2024. En el texto de la orden, la nueva entidad estadounidense resultante ha sido valorada en cerca de US$14.000 millones.
Según lo explicado por el vicepresidente J. D. Vance, la operación estructura una transición en la que un consorcio liderado por Oracle, Silver Lake, Michael Dell y otros inversionistas adquiriría hasta el 45 % de TikTok U.S., mientras que la matriz china ByteDance conservaría una participación menor a 20 % y sólo un asiento en un consejo de siete miembros.
«Hubo cierta resistencia por parte de China, pero lo fundamental que queríamos lograr era mantener TikTok en funcionamiento, pero también queríamos asegurarnos de proteger la privacidad de los datos de los estadounidenses como lo exige la ley», dijo Vance.
Objetivos y condiciones
La orden establece que el algoritmo de recomendaciones clave de TikTok deberá ser “reentrenado” bajo supervisión de socios de seguridad estadounidenses, y que el control operativo del algoritmo debe quedar en manos de la nueva entidad nacional.
Por su parte, Trump afirmó que el presidente chino, Xi Jinping, había manifestado su aprobación de los planes. «Hablé con el presidente Xi. «Tuvimos una conversación amena, le expliqué lo que estábamos haciendo y me dijo que siguiera adelante», dijo el mandatario, de acuerdo con información de Reuters.
Recomendado: Inflación básica en EE. UU. se mantuvo estable en agosto; mercado espera rebaja de tasas de interés
De igual manera, voceros del nuevo esquema esperan completar los detalles en un plazo de 120 días, una ventana prevista para cerrar acuerdos, reorganizar la estructura y presentar mecanismos de gobernanza que respondan a las exigencias de la legislación estadounidense.
Con la orden ejecutiva ya firmada, el siguiente paso será formalizar los contratos, consolidar la estructura del nuevo TikTok U.S., y obtener la aprobación definitiva de las autoridades regulatorias de EE. UU. y de China. Si todo marcha con acuerdo, la app seguirá operando bajo control mayoritariamente estadounidense.