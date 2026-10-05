Tini protagoniza Pandora Talisman zodiac: los 12 signos llegan a la colección

Durante generaciones, los signos del zodiaco han formado parte de la manera en que se habla de personalidad, afinidades y de aquello que se siente propio. Hoy, su lugar en la cultura va más allá de la astrología; también en una manera espontánea de expresarse y conectar con los demás.
Tras su lanzamiento en 2025, Pandora Talisman continúa expandiendo su universo con la llegada de los 12 signos del zodiaco y nuevas piezas que amplían las posibilidades de styling y expresión personal, sumando así una dimensión aún más íntima a una colección construida alrededor de los símbolos y significados.
Los elementos zodiacales conviven con inscripciones en latín, referencias mitológicas y guiños a antiguas monedas, trasladados al presente a través de una mirada contemporánea y una cuidada artesanía. Cada pieza reúne distintas capas de simbolismo sin imponer una única lectura: es quien la elige quien termina dándole sentido.
Los nuevos charms de Pandora Talisman Zodiac están pensados para integrarse al universo de Pandora Talisman y evolucionar dentro de él.
Con Tini como protagonista, Pandora Talisman Zodiac encuentra una voz fresca y contemporánea. Su vínculo con la moda y la manera en que hace del estilo un espacio de autoexpresión conectan naturalmente con una colección que celebra la individualidad y la posibilidad de explorar distintas facetas de uno mismo.
Así las cosas, las piezas pueden convertirse en emblemas de confianza y descubrimiento personal y, para los interesados, se encuentran en co.pandora.net.