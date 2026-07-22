Tío Rico: la historia del gigante de helados venezolano que pasó por Unilever y ahora hará parte de Nutresa

Desde que el Gobierno de Estados Unidos, en cabeza de su presidente Donald Trump capturó a Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, el país se ha convertido en un mercado estratégico para diversos inversionistas. En ese contexto, las compañías fundadas en territorio venezolano que aún mantienen vigencia y presencia han comenzado a captar la atención de conglomerados empresariales de otros países, y Colombia no es la excepción.
Una de ellas es Tío Rico, empresa venezolana de la industria de helados cuya historia se remonta a 1952, cuando fue fundada en Caracas bajo el nombre de Helados Club. Posteriormente, en 1978, pasó a manos del Grupo Cisneros, que modificó su denominación por la marca con la que se conoce actualmente.
En 1994, Unilever adquirió la operación de la compañía y permaneció al frente de esta durante más de 25 años, para luego en 2025 ser vendida a Mack de Venezuela C.A., compañía vinculada al negocio automotor, en una transacción que incluyó la fábrica y las oficinas. Actualmente, Tío Rico capturó el interés del Grupo Nutresa, de Jaime Gilinski.
En su momento, Unilever declaró, sin entregar detalles financieros, que “Mack fue seleccionado tras un minucioso proceso que tuvo en cuenta sus capacidades, valores y visión para el futuro de la empresa. Trabajamos estrechamente con él para garantizar una transición fluida y salvaguardar la continuidad del negocio para empleados, clientes y socios”.
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¿Cómo está compuesta la operación de Tío Rico?
La operación de Tío Rico cuenta con una infraestructura industrial y logística de alcance nacional. Esta incluye un centro industrial de 210.000 metros cuadrados, una planta de producción de helados localizada en Guacara, estado Carabobo, y cinco centros de distribución con cobertura nacional.
Como dato relevante dentro de la evolución de la compañía, la planta de producción fue construida durante la década de 1990, después de la adquisición de la operación por parte de Unilever, y entró en funcionamiento en ese mismo periodo.
Durante décadas, los camiones y carritos de Tío Rico recorrieron barrios y ciudades, convirtiéndose en parte del paisaje cotidiano y de la infancia de millones de personas.
Por ello, tiene un fuerte valor nostálgico entre todos los venezolanos: muchos de sus productos clásicos siguen siendo recordados décadas después, incluso aquellos que ya no existen, como el helado Top, del que todavía se habla en comunidades de aficionados.
Actualmente, el portafolio de Tío Rico incluye las marcas Bati Bati, Crema Real, Chocolito, Merengada, Rico Gol, Chocomalta y Tío Rico Trisabor, que hacen parte de su oferta dentro del mercado venezolano de helados.
La compañía opera principalmente mediante una red de distribución nacional en Venezuela, respaldada por sus cinco centros de distribución. Su modelo de comercialización está orientado a la producción y distribución de productos hacia diferentes canales de venta, más que a la operación de una cadena propia de heladerías o establecimientos de consumo directo.
Adicional, cuenta con un canal comercial en línea, en el que se ofrecen sus productos y se muestran precios expresados en dólares.
La trayectoria de Tío Rico dio un nuevo giro el 21 de julio de 2026, cuando Grupo Nutresa informó al mercado sobre la celebración de un contrato de compraventa para adquirir el 100 % de la compañía venezolana de helados.
Con esta operación, Nutresa fortalece su portafolio dentro de la categoría de helados, en el que ya se encuentran compañías y marcas relevantes para el mercado como Crem Helado, Polet, Aloha, Bocatto y Meals.
A su vez, la transacción concreta la estrategia de reingreso de Nutresa a Venezuela, tal como la compañía lo había anticipado en otras ocasiones dentro de la hoja de ruta trazada para 2026.
Más allá de vender helados, Tío Rico sigue formando parte del imaginario colectivo venezolano, comparable a otras marcas icónicas de alimentos del país y que, ahora, quedará bajo la sombrilla de Nutresa.