El top 10 de las ciudades más buscadas para viajar a Europa

El más reciente informe de la European Travel Commission reveló que el 94 % de los viajeros de larga distancia que vuelan hacia Europa buscan recorrer más de un país.
Según el Long-Haul Travel Barometer, en promedio, los encuestados indican que desean visitar más de tres países en un mismo viaje.
Debido a esto, y con el fin de ayudar a quienes aún no han definido qué lugares visitar, TUI Musement, compañía de tours y actividades, elaboró un ranking de las ciudades europeas más populares para realizar una escapada urbana corta basado en el volumen de búsquedas en Google.
Los destinos a continuación cuentan con una amplia oferta cultural, gastronómica y de ocio, con facilidad de explorar en pocos días.
El top 10
1. Roma, Italia
Con más de 525.000 búsquedas, la capital italiana lidera el ranking de los destinos europeos más populares para una escapada exprés. El Coliseo, el Foro Romano y el Castillo de Sant’Angelo son algunos de los lugares imperdibles.
2. París, Francia
La capital francesa mantiene su atractivo como uno de los city breaks más buscados de Europa gracias a sus conexiones y a su riqueza cultural. Entre los planes icónicos están: pasear a orillas del Sena, ver la Mona Lisa en el Louvre, subir a la Torre Eiffel y visitar sus barrios.
3. Praga, República Checa
El Castillo, el Reloj Astronómico, el Puente de Carlos y el barrio judío son lugares ideales para fotografías.
4. Ámsterdam, Países Bajos
La capital neerlandesa es perfecta para recorrer a pie o en bicicleta durante un fin de semana. Sus canales, reconocidos por la Unesco, sus museos, dedicados a Rembrandt, Vermeer o Van Gogh, y sus barrios alternativos ofrecen experiencias para todos los gustos.
5. Barcelona, España
La ciudad ocupa un lugar destacado en el top 10 gracias a la huella de Gaudí, visible en la Sagrada Familia, la Casa Batlló, la Pedrera y el Park Güell. Sin embargo, también hay opciones de paseos por la playa, las Ramblas, los callejones del Barrio Gótico o un tapeo en el mercado de La Boqueria.
6. Berlín, Alemania
La capital alemana se consolida como un destino ideal para una escapada exprés gracias a su mezcla única de historia, cultura, modernidad y vida nocturna.
7. Dublín, Irlanda
La capital irlandesa ofrece un sinfín de propuestas como recorrer el Trinity College y su biblioteca, visitar la catedral de San Patricio o descubrir la historia de la cerveza en la Guinness Storehouse.
8. Viena, Austria
El Palacio de Schönbrunn, el Hofburg y la Ópera Estatal son paradas obligadas, al igual que sus tradicionales cafés. Durante noviembre y diciembre, los mercadillos navideños añaden un encanto especial para quienes buscan una escapada invernal.
9. Budapest, Hungría
A orillas del Danubio, la capital húngara combina monumentos históricos, como el Parlamento o el Puente de las Cadenas, con experiencias únicas en sus baños termales Széchenyi y Gellért. En otoño, los parques y avenidas se tiñen de tonos dorados.
10. Venecia, Italia
La ciudad de los canales cierra el top 10 como un destino atemporal. En dos días se pueden recorrer la Plaza de San Marcos, el Palacio Ducal y el Teatro La Fenice, además de disfrutar de un paseo en góndola.